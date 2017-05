José F. Cevallos no dejará Barcelona SC pese a ocupar un cargo público  

José Francisco Cevallos no dejará la presidencia de Barcelona SC si llega a ser designado Gobernador del Guayas. Así lo ratificó este martes 23 de mayo en una rueda de prensa. "En Barcelona, tengan la seguridad, voy a seguir como presidente de la institución. No me impide estatutariamente ni reglamento alguno", dijo el exgolero.

Cevallos llegó al club como directivo en el 2015 y con su dirección los toreros fueron campeones el año pasado. En esta temporada los canarios realizan una destacada participación en la Copa Libertadores y también son protagonistas en el torneo local.



"Hay que saber dirigir. No me voy a desligar... no hay drama, seguiremos pendientes del club porque tenemos también gente capaz, honesta y comprometida en todas las áreas", ratificó el dirigente que en el 2011 también fue designado Ministro del Deporte.

Si José Francisco Cevallos se vincula al Gobierno esto no afectaría su continuidad en Barcelona. pic.twitter.com/oDRvn0B5nR — REVISTA BSC (@RevistaBSC) 23 de mayo de 2017



Desde hace semanas se ha escuchado sobre la posibilidad de que el exseleccionado ecuatoriano sea Gobernador de Guayas, cargo que podría ratificarse el 24 de mayo cuando Lenín Moreno asuma la presidencia. Moreno difundió este martes 23 de mayo los nombres de su Gabinete Ministerial conformado por 23 ministros y 12 secretarios.