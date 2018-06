La carta que Edinson Cavani se escribió a sí mismo cuando era pequeño

LEA TAMBIÉN

El delantero uruguayo Edinson Cavani escribió una emotiva carta que publicó en el portal Theplayerstribune en la que el destinatario es él mismo, pero de pequeño. "Querido Edinson de nueve años": así comenzó el escrito.

A lo largo de los párrafos, el goleador del PSG tocó diversos temas, y entre ellos, comparó su presente, repleto de cosas materiales, y su pasado, en donde "ni siquiera tienes para darte una ducha caliente".



"Vives tu vida afuera, con una pelota en los pies. A la manera sudamericana. No conoces otra cosa. Y además, ¿qué hay para hacer adentro? Nada divertido. Nada interesante. No hay PlayStation. No hay televisor grande. Ni siquiera tienes para darte una ducha caliente. Tampoco hay calefacción. En invierno, tu sistema de calefacción serán cuatro frazadas", le recuerda a su yo de nueve años.



"¿No te acuerdas de tu primera casa? La que no tenía baño. Esa casa en la que cada vez que tenías que hacer tus necesidades, ¡no te quedaba otra que caminar afuera e ir al pequeño cobertizo!".



"Por supuesto que tú no eres un niño de la capital, Pelado. Los chicos de Montevideo viven en un mundo distinto. Un mundo que tú ni siquiera sabes que existe. Un mundo de botines Adidas, de viajes en auto y de pasto verde. En Salto, todo es diferente. Por algún motivo, todos quieren jugar descalzos".



"¿Cuáles son tus sueños, Pelado? ¿Tu sueño es jugar en Montevideo, como Nando? Lo conseguirás, y cuando lo hagas, se sentirá como si estuvieras jugando la Champions League.



¿Tu sueño es jugar en Europa? También lo conseguirás, y harás suficiente dinero para cambiarle la vida a tu familia. ¿Tu sueño es jugar para Uruguay? Lo harás, y tendrás experiencias que te harán llorar de alegría y también de tristeza.

¿Tu sueño es jugar un Mundial? (No te voy a arruinar la sorpresa. Solamente te diré que el año 2010 será 'El Loco'). ¿Tu sueño es tener mucha plata, manejar lindos autos y dormir en hoteles elegantes? Bueno, Pelado, tendrás todas esas cosas.



Pero tengo que decirte algo. No necesariamente te harán feliz". "Lo que tienes ahora, con 9 años de edad, es algo que ahora extraño muchísimo", asegura el actual delantero de la Selección de Uruguay.



"¿Sabes cómo es la vida ahora, a los 31 años de edad? Vas de un hotel a un bus y de ahí a un campo de entrenamiento. Después del campo de entrenamiento a un bus y a un avión. Del avión vas a otro bus. De ese bus vas a un estadio", comenta.



"En muchos aspectos, estás viviendo en un sueño. Pero en muchos otros, también eres prisionero de ese sueño", remarcó el ex jugador del Napoli de Italia, quien reconoció que aquel niño de nueve años no tenía las facilidades materiales, pero sí tenía libertad.



