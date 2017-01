‘En carrera se puede llegar a los 250 kilómetros por hora’

El auto Radical SR8 V8 de 3 000 cm³ y 400 HP (caballos de fuerza) es la gran novedad que llevará el equipo ABRO a la Seis Horas Peruanas, que se disputarán el sábado 11 de febrero.

“En carrera se puede llegar a los 250 km por hora”, dijo Xavier Espinosa. El quiteño, de 26 años, fue invitado por segundo año consecutivo a formar parte del equipo ecuatoriano para correr en el autódromo La Chutana. El año pasado, el equipo alcanzó el segundo y tercer lugares en los prototipos Radical SR3 de 1 500 cm³.



“Este año vamos con tres vehículos, estamos muy motivados y con la ilusión de retornar al país con un buen resultado”, añadió el corredor. El fin de semana, la plantilla de pilotos, conformada además por los hermanos Miguel y Xavier Villagómez, y Juan José Rivera se entrenó en el autódromo de Yahuarcocha.



El otro integrante es el costarricense José Montalto, que se unirá al equipo en Lima. “Pilotos y mecánicos estamos en la parte final de nuestra preparación, hemos realizado varias simulaciones de carrera, y los autos se han com­por­tado a las mil maravillas. ­Confiamos en que no aparezcan problemas, y si ello acontece, que sea en las prácticas y no en la carrera”.



Para Xavier ha sido fácil su proceso de adaptación al nuevo Radical, “la diferencia con los otros es la potencia, porque el chasís es muy similar”. En los Radical SR3, que permitieron al equipo ABRO ganar la Seis Horas de Bogotá y las Seis Horas de Yahuarcocha en el 2015, llegó a imprimir 205 km por hora.



“Este año podemos llegar a 210 km por hora. Se trata de una pista angosta, donde rebasar a los rezagados se puede complicar”. Para Xavier Espinosa, se trata de un pista muy diferente a Bogotá y Yahuarcocha, “las dos se corren en altura, en Lima estamos a nivel del mar, y los autos también tienen otro comportamiento”.



El hecho de haber competido el año pasado, le permitirá al equipo planificar de otra manera la estrategia de carrera. “Los únicos autos Radical en pista son los nuestros, pero hubo autos con mayor cilindraje y potencia que los nuestros”. Con una pista angosta y ri­vales que pueden complicar, “las seis horas hay que correrlas a ritmo rápido, debemos estar muy bien concentrados porque no hay margen de error”.



Las decisiones finales sobre la estrategia se tomarán en esta semana. Los autos partirán la próxima semana vía terrestre. Los pilotos y la plantilla de mecánicos, tanto ecuatorianos como argentinos, llegarán a Lima el martes 7 para empezar a practicar desde el día 8. Con tres autos, los turnos de conducción serán de dos horas, salvo algún turno de tres horas.



“Es una posibilidad; nos estamos preparando para una exigencia así. Desde el año pasado hablamos de esta posibilidad”. Xavier Espinosa tiene 26 años. Está en el automovilismo competitivo desde que cumplió 19, junto a su padre Juan Espinosa.



El piloto cuenta con su equipo propio, JEC Racing Motor­sports y con un taller especializado en el desarrollo de ve­hículos de competencia de circuito y rally. En el último lustro ha estado presente en las Seis Horas Peruanas, las Seis Horas de Bogotá y las Seis Horas de Yahuarcocha.