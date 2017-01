Carlos Villacís: ‘Hay mafias que operan en el fútbol juvenil’

Carlos Villacís, presidente de la Federación ecuatoriana de fútbol (FEF), opina sobre los problemas con la documentación y las fechas de inscripción de dos jugadores de las Selección ecuatoriana Sub 20, mismos que fueron separados de la convocatoria de la 'mini Tri'.

El entorno de la Sub 20 se alteró por la separación de dos seleccionados. ¿Qué pasó en estos casos?



Golpeó muchísimo. Hace dos semanas separamos a dos futbolistas más. El técnico ya tenía su equipo y semanas atrás ya se separaron jugadores. Esos casos no se hicieron públicos. La salida de los dos jugadores afecta al grupo y al criterio del técnico. Sabíamos que el golpe iba a ser duro porque han venido trabajando tanto tiempo juntos. Son como una familia. Y es como si le pasara algo a un hermano. Son cosas que pasan. Como Federación hacemos primar la transparencia sobre lo deportivo.



¿Por qué la decisión se toma un día antes de iniciar el torneo Sudamericano?



La historia es esta. El lunes (de la semana pasada), almorzando en la Federación, un integrante de la Comisión de Investigaciones me dice que hay serios problemas en la documentación de un jugador y por el mismo camino iba otro. El Consejo de Participación Ciudadana hizo público los nombres. Había la idea inicial de que ellos se mantengan en el grupo, pero para evitar algún problema decidimos que salgan hasta que terminen las investigaciones. Se está averiguando qué pasó. La Comisión está investigando con el Registro Civil y con el Consejo de Participación. Fue una dolorosa decisión. Aquí hay culpables de esto.



¿Quiénes son?



No lo puedo decir. Conversé con Xavier Burbano (del Consejo) y sabemos que hay indicios que sí hay mafias que operan en el fútbol juvenil. Nosotros como Federación podemos sancionar al jugador, pero él es la víctima. Los verdaderos autores y cómplices son los que deben ser sancionados por la justicia ordinaria. Es el Consejo de Participación el que puede presentar una denuncia en la Fiscalía. Hay que acabar con esta lacra. La Comisión de la Federación investiga y la sanción para los chicos serían de uno a tres años.



¿La Federación puede poner sanciones más drásticas?



Hemos conversado y definitivamente la sanción tiene que ser más drástica. La Comisión Disciplinaria está de acuerdo. Los culpables de estas mafias son los chicos. Esta administración esta empeñada en acabar con esto. Como dijo Quinteros (Gustavo, DT de la Tricolor), esto es una vergüenza.



¿No es un error de la Ecuafútbol haberlos inscrito y que en su momento no hayan impulsado las investigaciones?



Los jugadores presentaron sus cédulas normales. Es un documento emitido por una institución del Estado, que es el Registro Civil. Los chicos estaban con las cédulas actualizadas. ¡Actualizadas por el Registro Civil! Lo digo y lo enfatizo. Le repito: actualizadas.



Cuando hace pocos días salta la denuncia del Consejo y se dice que hay problemas ahí pedimos a la Comisión responsable investigar.



¿Por qué se lo hizo recién ahí?



Recién porque fue público la denuncia. Antes no existía denuncia de nada. Todos tenían la cédula y el mismo profesor Javier Rodríguez revisó los documentos y no había inconvenientes. La Comisión comenzó averiguar. Fueron y vieron la historia. Ahí tomamos cartas en el asunto. Lo malo habría sido no hacer nada en el tema. Más vale tarde que nunca.



¿El DT Rodríguez mantuvo su versión que no se separaría a nadie?



Los chicos tenían cédula. Un coronel de la Comisión de Investigaciones me dio la alerta. Cuando vimos que hay problemas hablé con el presidente de la Comisión de Selecciones y se tomó la decisión de separarlos.



¿La Conmebol no dijo nada?



No. Lo malo habría sido mantenerlos y que estén en la banca de suplentes en el Sudamericano. Simplemente decíamos: aquí están las cédulas y ya. Pero tenemos que acabar con este problema. Trabajamos con el Consejo de Participación Ciudadana y el Registro Civil. Privilegiamos la transparencia a lo deportivo.



¿Es probable que haya otros casos en la Sub 17?



Con la Sub 17 estamos en una revisión de documentos. Todos están siendo investigados y le decimos que si tienen problemas digan de una vez antes que se haga público. La pregunta es ¿cómo se dan estás cédulas? Me tiene molesto que se tenga que sancionar a los jugadores. Las sanciones se endurecerán. Es penoso porque ellos son las víctimas.