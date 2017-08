Carlos Villacís admitió que exfiscal Galo Chiriboga asesora a la Ecuafútbol

Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), reconoció que el exfiscal Galo Chiriboga es uno de los asesores de la institución.

"En la FEF tenemos asesores legales externos para temas laborales, penales mercantiles.. el señor (Chiriboga) está en libre ejercicio de su profesión y es uno de nuestros asesores, pero el abogado patrocinador es Carlos Sánchez", dijo este viernes 18 de agosto en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde asistió a rendir su versión libre y voluntaria sobre el delito de trata de personas que investiga el organismo.

El jueves 17 de agosto, Galo Chiriboga había admitido en Radio City, de Guayaquil, que es abogado de Villacís . Allí dijo: "Soy abogado y vivo de mi profesión. Ya no soy funcionario público y tengo el derecho de acuerdo con la ley y la Constitución a trabajar. La FEF me pidió asesoría en dos temas".



Carlos Villacís asistió esta mañana al séptimo llamado de la Fiscalía. En las seis convocatorias anteriores no asistió. Según el directivo, no acudió antes porque tuvo que cumplir con obligaciones de su cargo, fuera del país.



La denuncia de trata de personas es impulsada por el integrante del Consejo de Participación Ciudadana, Xavier Burbano.



Villacís mencionó que están dispuestos a colaborar con la investigación de la Fiscalía, incluso la FEF ya realiza su propio proceso de indagación con la finalidad de encontrar posibles irregularidades.



"Al momento tenemos 63 sancionados y cerca de 600 casos en investigación. Vamos a compartir esa información", dijo el principal de la Ecuafútbol, al arribar al edificio ubicado en el centro de Guayaquil.