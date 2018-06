Carlos Villacís confirmó que el nuevo DT de la Tri está ahora en el Mundial de Rusia

LEA TAMBIÉN

Carlos Villacís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se mantiene en reserva el nombre del nuevo técnico que dirigirá a la Selección en las eliminatorias para el Mundial Catar 2022. Sin embargo, sí admitió que el DT está dirigiendo en este momento en el Mundial de Rusia 2018.

El directivo conversó este viernes 22 de junio del 2018 con el programa Fanático, en Radio Pública (105.3 FM en Quito). Allí aseveró que están

“trabajando en silencio para Catar 2022” . Y ratificó que el combinado tricolor jugará amistosos en las seis fechas FIFA hasta el final del 2018.



Villacís comentó que no esperará hasta enero del 2019, cuando se realizará la elección del Directorio de la FEF. A su criterio, “eso sería irresponsable”,

porque el nuevo DT tendría que asumir el cargo recién desde febrero y perderá tiempo de mirar jugadores en estas fechas FIFA y las eliminatorias se jugarán desde ese año.



El titular del organismo aseguró que no se siente presidente reelecto y negó haber hecho acuerdos con directivos de clubes y asociaciones para mantenerse en el cargo durante cuatro años más. Pero, precisó que la Tri sí necesita ya asegurar a un entrenador para iniciar el nuevo proceso premundialista.



“Hemos conversado con el Directorio, esto no se negocia de la noche a la mañana. Hay que ver si el técnico también quiere venir”, expresó cuando le consultaron sobre el nuevo DT. “Sí, está dirigiendo en el Campeonato Mundial. Ahí no puedo mentir”, agregó Villacís.



Sobre su perfil contó que “tiene experiencia en dirigir en selecciones (...) conoce lo que es esa dinámica, de trabajar pocos días con los jugadores, que ha clasificado a los mundiales; que conoce al fútbol ecuatoriano, así sea de lejos, con capacidad para recorrer el país y vea también a la Selección Sub 20 para el recambio...”.



A continuación, la entrevista completa de Villacís, cortesía del programa Fanático, de la Radio Pública (105.3 FM en Quito)

