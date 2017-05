Carlos Sevilla renunció al Clan Juvenil

Clan Juvenil, equipo que se estrena en la Serie A esta temporada 2017, se quedó sin técnico tras la renuncia de Carlos Sevilla.

El ecuatoriano dejó el plantel este 27 de abril luego de la caída de su equipo 3-1 ante El Nacional, en partido en el estadio Olímpico Atahualpa por la decimosexta fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Con ello, se convirtió en el segundo entrenador de la temporada en dejar el club. Antes estuvo el también ecuatoriano Juan Carlos Garay.



Sevilla justificó que no puede mejorar el rendimiento del plantel. Dejó al equipo con siete derrotas consecutivas y en el último puesto en la tabla de posiciones con seis puntos en 16 jornadas.



“De los 36 puntos que disputamos solo ganamos tres. No me gusta perjudicar a nadie ni tampoco ganarme la plata de esta manera. Presenté mi renuncia al club y a los dirigentes", aseguró el imbabureño.



Sevilla llegó al plantel en marzo, precisamente, para reemplazar a Juan Carlos Garay.