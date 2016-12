Volkswagen indemnizará a clientes

Una nueva resolución legal busca enmendar los problemas ocasionados por el escándalo del trucaje de los motores diésel de Volkswagen en Estados Unidos. Un total de 83 000 vehículos ingresará en este proceso de revisión.

Esta nueva cifra de automotores afectados no había sido contemplada en la primera resolución que se tomó en el caso, así lo anunció la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés).



El juez Charles Breyer, de San Francisco, anunció la semana pasada que se llegó a este acuerdo con el fabricante germano. El objetivo es realizar reparaciones a los motores de diésel V6 de 3 litros de 63 000 unidades, aproximadamente.



Los 20 000 casos restantes recibirán una oferta de recompra de los vehículos por un valor importante, sin embargo, no se reveló la suma de la oferta.



La casa alemana también contempla la posibilidad de que los entes reguladores no aprueben la reparación de una parte o de los 63 000 vehículos y deba hacer una recompra masiva.

Independientemente de lo que suceda con este tema, Volkswagen ofreció entregar una compensación a todos sus clientes que fueron afectados por la alteración en la emisión de gases.



El gigante de la industria también destinará USD 225 millones para financiar proyectos que reduzcan las emisiones de óxido de nitrógeno a la atmósfera.



Estas medidas fueron adoptadas después de que el 25 de octubre se adoptara un acuerdo que obligaba a la firma a pagar alrededor de USD 15 000 millones a los propietarios de unos 475 000 vehículos con motores de diésel de 2.0 litros trucados.



Por el momento no se conocen los detalles concretos del total que deberá abonar Volkswagen por la resolución alcanzada en días pasados para avanzar hacia el cierre de un caso que le enfrentaba a un grupo de consumidores y a las autoridades medioambientales federales y de California. No obstante, según The Wall Street Journal, este nuevo acuerdo supondría un desembolso adicional de USD 1 000 millones.