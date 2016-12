El Nissan Kicks obtuvo dos nuevos galardones

El Nissan Kicks obtuvo dos importantes reconocimientos en la edición 2016 de los premios "10Best", otorgados cada año por la revista Car And Driver en Brasil. El Kicks se alzó con el premio "The Best" al mejor vehículo entre todas las categorías y también como el mejor SUV del año.

El primer galardón fue entregado por el público mediante encuestas realizadas por la publicación, mientras que los periodistas especializados de Car and Driver evaluaron aspectos como diseño, innovación tecnológica, desempeño, seguridad, confort, satisfacción de cliente y cuidado del medioambiente, entre otros, para otorgarle el segundo reconocimiento.



En la victoria del Kicks sobre otros modelos también pesó el hecho de que Nissan escuchó a los clientes brasileños y latinoamericanos para desarrollar el vehículo y satisfacer sus gustos.



Desde su lanzamiento en agosto, en Brasil, el Nissan Kicks se ha hecho acreedor a varios premios dentro y fuera del ámbito latinoamericano.