Ronaldinho, Will Smith y Nicky Jam aparecen en el video con la canción del Mundial Rusia 2018

Los futbolistas estrellas como los brasileños Ronaldinho y Willian aparecen en el video del himno oficial del Mundial de fútbol de Rusia 2018. El video de la canción Live It Up ya está disponible desde este viernes 8 de junio en la plataforma de Youtube.

La canción que acompañará la cita mundialista fue interpretada por Will Smith, Nicky Jam y la cantante Era Istrefi. En el videoclip que también circula en redes sociales se muestran las banderas de todos los 32 países participantes en la cita más importante del fútbol.



El video se rodó en Budapest (Hungría) y Cartagena (Colombia), lugares en los que el actor estadounidense se encontraba filmando escenas de su próxima película 'Gemini Man'. Por su parte, la producción musical de 'Live It Up' estuvo a cargo de Nicky Jam en compañía de Diplo.



Según los medios colombianos, la canción, que se estrenó el pasado 28 de enero, tiene entre sus ritmos más predominantes el Ska (fusión de música afroamericana con jamaiquina). El reconocido productor de música electrónica, Diplo, hizo el concepto y la pista del tema.



La canción comenzará a sonar con fuerza con el inicio de la cita mundialista el próximo 14 de junio en Rusia en el acto inaugural del Mundial.



