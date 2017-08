Canales, horarios y precios para ver la pelea entre Mayweather y McGregor en América Latina

El próximo 26 de agosto se llevará a cabo la pelea entre Floyd Mayweather, la leyenda del boxeo que volverá de su retiro, y Conor McGregor, estrella máxima de las artes marciales mixtas (MMA). El evento es uno de los más esperados del año y se espera que la transmisión por televisión sea una de las más taquilleras de la historia de los eventos deportivos a escala mundial.

En América Latina, la velada será televisada por la cadena FOX. Aunque no en todos los países se hará de la misma forma, ya que será por diferentes canales y, lógicamente, en distintos husos horarios.



Además, lo que cambiará con respecto a Estados Unidos y a Europa –donde la pelea será transmitida por Showtime PPV y Sky Sports y verla costaría 89,95 dólares (76 euros) en calidad estándar y 99,95 dólares (85 euros) en HD- es que no se podrá pagar solamente por el evento: en América Latina el usuario está obligado a contratar a su operador de cable el paquete de canales de Fox Premium. Aquí, los detalles para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.



Sudamérica: horarios y costos de Mayweather-McGregor



Según pudo saber Infobae, en la mayoría de los países de Sudamérica la cartelera completa del evento que culminará con el combate entre Mayweather y McGregor se verá en exclusiva a través de FOX Premium Action, un canal incluido dentro del paquete de siete señales de TV llamado FOX Premium. La excepciones serán Chile y Brasil. En Chile, donde ya existe la señal FOX Sports Premium, la cartelera completa (preliminares, estelares y principal) se verá en FOX Sports Premium. En tanto, hasta el momento, no hay derechos confirmados para la transmisión en Brasil.



Esto significa que quienes quieran ver 'The Money Fight' (La pelea del dinero) deberán contratar el paquete de canales para tener acceso a la señal que transmitirá el evento. Los precios corresponderán a la oferta del operador de TV paga de cada país.



Los horarios también varían: en la Argentina, Uruguay y Chile el combate comenzará a las 23.59 horas; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 22 horas; en Venezuela el combate tendrá inicio a las 21:00 horas.



Centroamérica y el Caribe: horarios y costos de Mayweather-McGregor



Para el caso de México, y el resto de los países de Centroamérica y el Caribe, la pelea entre Mayweather y McGregor será transmitida por una de las señales de FOX Sports -posiblemente por Fox Sports 2-, que ya forman parte del servicio de TV Paga. Es decir, en estos países alcanza con tener TV por cable, que mayormente incluyen un paquete básico de canales deportivos, para poder presenciar el combate.



En México y Panamá, por ejemplo, la pelea comenzará a las 22:00 horas. En tanto, en República Dominicana, será a las 23.