La segunda etapa del torneo nacional se jugará desde el 22 de julio de 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noche de este martes 26 de junio que la segunda fase del campeonato nacional se iniciará el próximo 22 de julio. Incluso, ya estableció el calendario y detalló la primera fecha.

El cierre de la primera fase está previsto para el 15 de julio. Es decir, el torneo prácticamente no tendrá paralización. Entonces, la lucha por ganar esa instancia y disputar la final con el ganador de la primera comenzará.



De momento, Liga de Quito es el primer opcionado, pues es líder con 42 puntos, seguido de Barcelona SC (38) y Universidad Católica (37).



Así quedó establecida la primera fecha de la segunda etapa:



‪U. Católica vs. Guayaquil City ‬

‪Aucas vs. D. Cuenca ‬

‪Emelec vs. T. Universitario ‬

‪Barcelona SC vs. El Nacional‬

‪Macará vs. Independiente ‬del Valle

‪Delfín vs. Liga de Quito