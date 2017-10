Liga de Quito y Barcelona Sporting CLub se distancian más

Barcelona Sporting Club se dispone a jugar con un equipo alterno ante Liga de Quito, por la fecha 16 del campeonato ecuatoriano. El partido será el 29 de octubre, pero los canarios tienen previsto viajar a Brasil un día antes, para disputar la segunda semifinal de la Copa Libertadores, frente a Gremio.

Debido a la prioridad que le dieron los porteños al torneo internacional, afrontarán el duelo ante los quiteños con un equipo alterno. Así lo dio a conocer Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo.



“Si hay que jugar, jugamos, ya está. A la cancha saldrán los que Guillermo Almada crea conveniente”, dijo Alfaro en radio Caravana. Aunque el directivo aceptó esa condicionante, estaba molesto por la negativa de la Ecuafútbol a su pedido de diferir el encuentro ante los albos. Aunque su objetivo principal es la copa internacional, Alfaro dejó claro que no quieren descuidar el campeonato nacional. Querían jugar ante Liga con su equipo estelar, para no ceder puntos en casa. Actualmente ocupan el octavo puesto de la segunda etapa, lejos de los líderes.



La rivalidad ente amarillos y albos es evidente, para Alfaro es uno de los partidos más importantes del torneo. En esta temporada, la estadística es favorable a los guayaquileños, que ganaron en Guayaquil en la primera etapa, y luego empataron los dos juegos en el estadio Rodrigo Paz.

La relación entre los dirigentes de ambos clubes está fraccionada. Desde el año pasado se registran entredichos, por declaraciones de uno y otro.



En febrero pasado, Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga, reconoció que ya no tienen relación con José Francisco Cevallos, titular torero. Meses después, en una entrevista para este Diario, dijo que el golero “no era un histórico” el club albo, pese a su participación en el 2008, cuando la ‘U’ obtuvo la Copa Libertadores.



La última ‘pelea’ surgió luego del escupitajo de Damián Díaz a Horacio Salaberry, en junio, cuando Cevallos acusó a Esteban Paz de un intento de desestabilización.



Los amarillos presentaron la solicitud de diferimiento el martes, ante el Comité Ejecutivo de la FEF, quien lo rechazó por “no apegarse al reglamento”. Ante los argumentos de Barcelona Sporting Club, dejaron el tema en manos de Liga.

Según la planificación, los porteños viajarán a Brasil el sábado a las 11:00, por lo que no podrían actuar ante los azucenas con los jugadores del equipo estelar.



La molestia en la directiva canaria fue generalizada. Cevallos fue el más directo con su reclamo. “Difícil comprender cómo a nosotros, sacando la cara por el país, luego de unas lamentables eliminatorias, nos quieran complicar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Difícil comprender como nosotros @BarcelonaSCweb sacando la cara por el país,luego de unas lamentables eliminatorias,nos quieran complicar. — José F. Cevallos (@panchocevallosv) 18 de octubre de 2017

Jorge Reinoso, abogado del club, demoró cerca de 10 minutos argumentando su pedido en la Ecuafútbol, el martes; pese a su esfuerzo, la decisión se mantuvo. Ayer los amarillos debían enviar una solicitud formal a Liga, pidiendo su colaboración. Sin embargo, Reinoso anunció que no la enviarían. “No nos vamos a exponer a una negativa, sabemos cuál será la respuesta”, dijo.



La suposición de Reinoso fue acertada. Liga no aceptará diferir el juego, porque coincide con la FEF en que este no se apega al reglamento, según dijo Esteban Paz.

“No le ampara el reglamento a Barcelona SC, pero eso no quiere decir que no le deseamos el mejor de los éxitos en la competencia internacional y que tenga el tiempo necesario para recuperarse y jugar”, dijo Paz a La Radio Redonda.



Extendió, además, que ellos quieren jugar por pedido del entrenador Pablo Repetto, quien considera que suspender el partido le cortaría ritmo futbolístico al equipo.



En la FEF, Patricio Torres, vicepresidente albo, recordó que en el 2010 tuvieron que jugar cuatro partidos en ocho días, debido a su participación en la Libertadores, cuando se coronaron campeones.



Propuso reformar el reglamento para el próximo año, para que situaciones como esta no se repitan y los clubes que participen en las copas internacionales tengan facilidades de “pelear en los dos frentes”.



Una de las soluciones que dio Torres fue que el partido se juegue el sábado a las 09:00, para que los canarios puedan viajar inmediatamente después. Reinoso no aceptó el alegato del representante albo.