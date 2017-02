La campeona Argentina queda contra las cuerdas, Djokovic gana tras susto

Argentina, defensora del título en la Copa Davis de tenis, quedó a las primeras de cambio en una situación muy difícil, este viernes en la primera ronda del Grupo Mundial, al verse 2 a 0 abajo ante Italia, mientras que Novak Djokovic puso el 2-0 para Serbia ante Rusia tras un pésimo inicio de partido.

Djokovic (número 2 mundial), que viene de la gran decepción de su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia, es el único jugador del 'Top 10' que participa en este inicio de la Davis.



Llegó a perder el primer set ante el 63º del mundo, Daniil Medvedev (5-3) , y a ir 3-0 abajo en el segundo, antes de reaccionar para ganar esa manga 6-4 y la siguiente 6-1. En la cuarta dominaba ya 1-0, antes de que su rival abandonara por su estado físico.



Serbia sumó así el 2-0 provisional contra Rusia en Nis. En el primer partido individual, Viktor Troicki (37º de la ATP) superó al mejor jugador de los rusos, Karen Khachanov (52º) en un duro partido de casi cuatro horas, por 6-4, 6-7 (3/7) , 6-3, 1-6 y 7-6 (8/6) .

También con 2-0 arriba quedó Italia, que tiene muy cerca poder dejar al 'Torneo de la Ensaladera' sin su vigente campeón, Argentina.



Después de saldar su gran deuda histórica con esta competición, logrando en noviembre su primer título en ella, los argentinos llegaron sin sus mejores hombres al duelo de la primera ronda y los italianos lo aprovecharon.



Paolo Lorenzi (43º del ránking) y Andreas Seppi (68º) ganaron en sus respectivos partidos en el Parque Sarmiento de Buenos Aires a Guido Pella (84º) por un triple 6-3 y a Carlos Berlocq (81º) por 6-1, 6-2, 1-6 y 7-6 (8/6) .



Argentina queda ahora obligada a ganar los tres partidos que quedan este fin de semana si no quiere pasar de levantar el trofeo a un repechaje para poder mantenerse en la primera división.



En la grada contó, como en la final de 2016 en Croacia, con el aliento del exfutbolista Diego Maradona, que todavía confía en la remontada.



“Todo se puede, todo es posible. En Zagreb (en la última final), el sábado a la noche estábamos en el horno (con pocas posibilidades de ganar). Pero después lo dimos vuelta. ¿Por qué no lo podemos dar vuelta aquí , se preguntó el 'Pelusa'.

Bautista apaga el incendio

Por su parte, España regresó al Grupo Mundial de la Copa Davis dos años después, con un empate provisional 1-1 en Croacia, gracias a Roberto Bautista, que corrigió el rumbo tras la decepción inicial de Pablo Carreño.



En el primer partido de los individuales, Carreño, número 26 de la ATP, se vio sorprendido por el 223º del ránking, Franko Skugor, que permitió a Croacia ponerse por delante tras una batalla en cinco sets, que cayó para los locales por 3-6, 6-3, 6-3, 4-6 y 7-6 (8/6) . Antes de llegar al 'tie break' final, Carreño desperdició tres bolas de partido.



Bautista (16º de la ATP) tenía entonces ante sí la obligación de ganar para que la eliminatoria no quedara muy cuesta arriba. No lo tenía teóricamente complicado, ante un Ante Pavic que es apenas el 486º del mundo y al que superó 6-4, 6-2 y 6-3.



Croacia es la vigente subcampeona de la Copa Davis pero no cuenta en esta eliminatoria con sus principales raquetas, especialmente Marin Cilic (N.7) . En España falta Rafael Nadal (N.6) , reciente subcampeón en el Abierto de Australia.



En otros duelos del día en el Grupo Mundial, Alemania y Bélgica también empataron 1-1 en Fráncfort, mientras que Australia y Francia se adelantaron 2-0 en sus enfrentamientos contra la República Checa en Melbourne y Japón en Tokio, respectivamente.