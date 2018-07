Camilo Zúñiga pone fin a su carrera como futbolista profesional a los 32 años

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exmundialista colombiano Camilo Zúñiga, de 32 años, anunció hoy 4 de julio del 2018, el fin de su carrera como futbolista, que en 16 años le permitió jugar, entre otros, en los italianos Siena, Nápoles y Bologna, además del Watford inglés.

Zúñiga, que disputó con Colombia el Mundial de Brasil 2014, hizo el anuncio en una de las sedes de Atlético Nacional, institución con la que debutó en 2002 y a la que regresó en 2018 entre la incertidumbre por una lesión de rodilla que lo tuvo más de un año sin competir y que al final provocó su retiro.



"Fueron muchos años sufriendo, tratando de volver bien pero solo yo sabía qué sentía y que para entrenar tenía que tomar antinflamatorios e inyectarme", declaró el exjugador, quien en su regreso al fútbol colombiano apenas pudo disputar cinco partidos.



Manifestó que cumplió el sueño de retornar a Nacional y dijo sentirse tranquilo por "retirarse en casa", en donde le "dieron la oportunidad" de mostrarse, "de ir al fútbol europeo y de vestir la camiseta de la selección".

El colombiano recordó que durante su primera etapa en el equipo verdolaga, entre 2002 y 2008, sufrió una delicada lesión y los médicos debieron retirarle el menisco externo de una de sus rodillas, lo que terminó acortando su carrera deportiva.



"Todos sabemos el tema de la rodilla. Tenía que trabajar porque en diez u once años iba a empezar a molestar. Me molestó mucho en Watford y fue desde ahí pensé en la decisión de retirarme", contó Zúñiga, nacido en el municipio de Chigorodó.



Agregó: "hoy pienso más en mi futuro, hoy pienso más en mi familia y en dar un paso al costado para que el día de mañana cuando quiera estar en un parque corriendo con mis hijos, pueda hacerlo".



Zúñiga admitió que "ya no disfrutaba" entrenar por los dolores y señaló que seguir tomando antinflamatorios "le haría daño a mi vida después del fútbol".

Aunque Nacional le ofreció en esta nueva etapa seguir vinculado al club, con el aval del cuerpo técnico que lidera el argentino Jorge Almirón, Zúñiga manifestó que dispondrá de un tiempo para pensar en su futuro y decidir si sigue ligado al fútbol.



"Ahora quiero tomarme unos días para estar con mi familia y pensar muchas cosas", añadió el exlateral, que ganó tres ligas colombianas con Nacional y que consiguió con el Nápoles dos copas de Italia y una Supercopa.



Con el seleccionado colombiano disputó 61 partidos, 25 de ellos por la eliminatoria sudamericana, 24 amistosos, 8 en Copa América y fue titular en el Mundial de Brasil 2014, en el que protagonizó fuerte choque con Neymar, que dejó al delantero brasileño fuera de la cita orbital en los cuartos de final por lesión.