Buemi lidera el campeonato eléctrico

Una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Eléctrica se corrió el pasado fin de semana en Francia. El circuito de Mónaco acogió a la quinta carrera de la temporada en esta categoría del automovilismo mundial.

El suizo Sébastien Buemi (Renault E.dams) ganó la prueba y consolidó su liderato en el certamen, que se disputa con monoplazas 100% eléctricos. El segundo lugar fue para el brasileño Lucas di Grassi (Audi Sport ABT) .

Buemi arrancó la jornada desde el primer lugar tras haber obtenido la ‘pole position’ de la competición, la primera en este campeonato. Este fue el cuarto triunfo del suizo en cinco carreras disputadas, y su segunda victoria en Mónaco. Pero la carrera no fue sencilla para Buemi, quien mantuvo un apasionante duelo con Di Grassi. El piloto de Audi Sport ABT le ‘pisó los talones’ al suizo durante toda la carrera. No obstante, la presión que ejerció no fue suficiente para ocupar la primera casilla.



“Pasó mucho tiempo desde la última ‘pole’. Trabajamos muy duro. Hubo momentos en los que no podía entender por qué no tenía ritmo en las clasificaciones, así que estoy muy feliz de hacerlo aquí”, dijo Buemi.

El podio lo completó el alemán Nick Heidfeld (Mahindra), otro expiloto de Fórmula 1. Con 40 años, el ex corredor de Sauber y Williams se convirtió el pasado sábado en el primer piloto en subirse a la plataforma de ganadores en la categorías reina y eléctrica.



Por su parte, el británico Sam Bird (DS Virgin Racing) no tuvo la mejor de las rachas. El piloto golpeó su monoplaza con un muro, lo cual afectó seriamente la parte derecha del frontal. De inmediato tuvo que pasar por ‘boxes’ para reparar la zona dañada de su vehículo. A pesar de este inconveniente, Bird logró el mejor tiempo

de la carrera por vuelta.



Su compañero, el argentino José María López, terminó en la posición 16, tras un problema con la parte delantera de su monoplaza. El sudamericano había tenido una expectativa más alta sobre su participación en esta carrera.

Otro brasileño, Nelson Piquet Jr. (Nextev), también tuvo una jornada accidentada, pues chocó con el francés Jean-Eric Vergne (Techeetah) en la vuelta 21. Para suerte suya, su vehículo no tuvo daños que le impidieran acabar en la cuarta posición, mientras que el mexicano Esteban Gutiérrez (MEX/Techeetah) terminó en el octavo lugar al final del día.



La mala noticia para los seguidores de la Fórmula eléctrica es que Buemi, actual líder del Mundial de Resistencia con Toyota (WEC, por sus siglas en inglés), podría perderse, al igual que Bird y López, la doble carrera del Gran Premio de Nueva York. Esto se debe a que el piloto estaría pensando en participar en la etapa del WEC que se celebrará en Nürburgring, ese mismo fin de semana.



Di Grassi ocupa el segundo lugar en la clasificación general con 89 puntos (a 15 de Buemi), mientras que el francés Nicolas Prost es tercero con 48. El próximo ePrix de la temporada se correrá hoy en París. Buemi tendrá la oportunidad, en esta fecha, de alargar su liderato en el certamen y aumentar la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores si realiza una buena carrera.