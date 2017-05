Brasil podrá invitar hasta seis selecciones para la Copa América 2019

Brasil fue autorizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol a invitar hasta seis selecciones nacionales de fuera del continente para la Copa América 2019, informó el paraguayo Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

"Eso no significa que vayan a ser 16 los que participen" de ese torneo, dijo Domínguez, en declaraciones formuladas a la radio 1 de Marzo de Asunción. "Se autorizó a Brasil a formar su Comité Organizador Local (COL) y que ellos hagan la mejor propuesta que incluye también la estrategia comercial", precisó Domínguez.



El dirigente sudamericano destacó también que se está conversando con una cadena televisiva de Brasil que afirma haber adquirido los derechos de transmisión de ese torneo, aunque no existen registros en la Conmebol.



"Lastimosamente nos enteramos que en 2010 se vendieron los derechos, pero como no hay contratos se está conversando. De la empresa yase comunicaron con nosotros y vamos a trabajar", dijo el presidente de la Conmebol.



Domínguez aseguró que todas las gestiones se tienen que hacer y depositó su total confianza en la empresa brasileña. "Es sumamente seria y profesional y están con todas las intenciones de buscar lo mejor para el fútbol", expresó.

De la Copa América, que se disputa desde 1916, participan las diez selecciones sudamericanas y desde 1998 se empezó con el sistema de invitados, que incluyó, en diferentes ediciones, a Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, entre otros equipos de la Concacaf.



Japón y China también fueron invitados de Asia, aunque esa última no quiso participar en la última edición de 2015 en Chile, igual que España que declinó intervenir en la edición de 2011 que se disputó en Argentina.



Domínguez reiteró que se está trabajando con la UEFA para organizar partidos entre lo campeones de la Champions y de la Copa Libertadores, los campeones de la Copa UEFA y de la Sudamericana de clubes y también de las selecciones ganadoras de la Copa América y la Eurocopa. En todos los casos se jugaría un solo partido en una sede única que se elegirá entre las mejores propuestas que aparezcan. En este sentido Domínguez no descartó que pueda ser en China, aunque dijo que recién se está conversando.