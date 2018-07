Brasil propone a Tite renovar su contrato pese a eliminación en Mundial

LEA TAMBIÉN

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) propuso formalmente a brenovar su contrato al frente de la Seleçao pese a la prematura caída en cuartos de final en el Mundial de Rusia-2018, asegura este sábado 7 de julio de 2018 la prensa brasileña.

La oferta, un secreto a voces en el país sudamericano, está ahora en manos del técnico brasileño, que fue contratado en 2016 y fue el responsable de devolverle la confianza a la Canarinha tras la debacle del Mundial-2014.



El diario O Globo dijo que el jefe de la delegación en Rusia y futuro presidente de la CBF, Rogério Caboclo, conversó con Tite después de la caída 2-1 contra Bélgica el viernes para ofrecerle “un proyecto de por lo menos cuatro años más como entrenador”.



El diario Folha de Sao Paulo dijo que el técnico pidió “tiempo” para responder ya que ahora quiere “reunirse con su familia y pensar”.



“Tite no marcó una fecha para responder, pero la CBF confía en una respuesta positiva”, manifestó O Globo.



De su lado, Folha remarcó que el “perdón” a un seleccionador derrotado en la Copa es “raro” en el país donde el fútbol es rey y la última vez que eso ocurrió fue en 1978 con Claudio Coutinho, que ya no era el técnico en el Mundial de España-1982, donde el conductor de Brasil fue Telé Santana.



Frustrado por la eliminación en un Mundial en la que Brasil era una de las claras favoritas, Tite dijo el viernes en Kazán que era “inapropiado” hablar de su futuro justo después de la derrota.



“Es un momento de emoción en el que estás todavía concentrado en la situación del juego y no estoy en condiciones de responder a esa pregunta”, manifestó en rueda de prensa.



Tite, de 57 años, mantiene una buena sintonía con Neymar y hasta la derrota ante Bélgica venía de liderar a la Seleçao con dos años de 20 victorias, cuatro empates y solo una derrota en un amistoso, dejando atrás la oscura etapa de Dunga y el traumático 7-1 en semifinales del Mundial de Brasil-2014, donde el DT de la canarinha era Luiz Felipe Scolari.