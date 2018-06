Maximiliano Barreiro rescindió contrato con Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

Maximiliano Barreiro, que era uno de los líderes de camerino del Independiente del Valle, ya no estará más en el equipo. Este jueves 21 de junio rescindió su contrato y se despidió de sus compañeros, dirigentes y cuerpo técnico.

El argentino de 33 años tomó esta decisión tras no tener espacio en el primer equipo después de una seguidilla de partidos siendo titular. Además hubo desacuerdos con el cuerpo técnico de su compatriota Gabriel Schürrer.



"Todo empezó cuando hablamos todos los jugadores con el cuerpo técnico en una habitación de concentración. Yo expuso lo que pensaba y al parecer no les gustó. Me voy porque no me llevo bien con el entrenador", dijo el atacante que también vistió las casacas de Mushuc Runa y Delfín.



Barreiro llegó el año pasado al equipo y esta temporada jugó 16 partidos y anotó cuatro goles. Con los rayados jugó su primera Copa Libertadores ante Banfield, al que le pudo anotar un gol en tierra argentina.



"Ahora mi futuro es incierto. No se donde voy a jugar. Si me quedo en el país solo podría ir a la Serie B. Creo que mi futuro será en otro país", dijo Barreiro, quien además aseguró que el club dio todas las facilidades para su salida porque "no quería pagar un sueldo alto de un futbolista que no estaba jugando".