Barcelona SC gana  2 a 1 a El Nacional en Machala

En el Nueve de Mayo de Machala, el Barcelona SC vence 2 a 1 al cuadro de El Nacional. Erick Castillo, a los 10' y 49', puso los tantos con los que el equipo torero vence al elenco militar.



Los amarillos se pusieron en ventaja a los 10 minutos con un tanto de Erick Castillo. El delantero aprovechó un mal despeje del portero Darwin Cuero y definió de pierna derecha, al ángulo superior izquierdo que defendía el golero.



Cuero se lamentó tras la anotación. Era el tercer error que cometía el portero en la salida; sus despejes quedaban cortos y eran aprovechados por los jugadores del cuadro local.



La respuesta de los militares fue inmediata, tras un desborde de Luis Segovia, por el costado izquierdo. Bryan de Jesús no pudo concretar la acción y su remate se perdió por encima del horizontal.



El gol de Larrea llegó a los 37 minutos. La jugada nació de un saque lateral, tradicional de El Nacional en esta temporada, y tras un rebote, el mediocampista remató desde fuera del área y dejó sin opciones al arquero Máximo Banguera.



Antes del final de la primera etapa los amarillos estuvieron cerca de ponerse adelante, otra vez. Ely Esterilla se perdió el gol debajo del arco, tras una jugada rápida de castillo.



En el inicio del segundo tiempo, el cuadro torero volvió a irse con todo para buscar el tanto de la desigualdad. Así, tras un error en la salida de Garcés, Alves robó el balón al volante rojo y tiro un centro desde la derecha al que llegó con sus pierna por delante el joven Castillo. Una vez más, el delantero anotó en el arco de Cuero. Corría el minuto 49.



Ya con la superioridad en el marcador, el equipo amarillo tuvo más control de partido. La defensa roja continúo con sus deficiencias en las marcar y brindaba facilidades para los jugadores toreros.



Al minuto 54, Aimar tuvo una opción para marcar pero su disparo al arco de Cuero se estrelló en el horizontal. El equipo criollo trató de responder a las arremetidas del Barcelona SC, pero Felix Borja no lograba tener una clara opción de gol. Promediando los 57', Larrea ensayó un remate de fuera del área del Barcelona pero no tuvo la suerte del primer tiempo.







Barcelona SC: Máximo Banguera; Tito Valencia, Darío Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Richard Calderón, Oswaldo Minda, Marcos Caicedo, Ely Esterilla; Erick Castillo y Jonatan Álvez.



El Nacional: Darwin Cuero; Javier Quiñónez, Luis Segovia, Franklin Guerra, Rinson López; Pedro Larrea, Roberto Garcés, Christian Cordero, Marco Montaño; Bryan De Jesús y Félix Borja.