Barcelona SC salvó un punto en su visita al Deportivo Cuenca

Con goles del argentino Juan Ignacio Dinenno y Darío Aimar, marcados a los 3' y 73' minutos, respectivamente, Deportivo Cuenca y Barcelona Sporting Club empataron 1-1 en el inicio del Campeonato Nacional de fútbol 2017.

El partido se jugó este domingo 29 de enero, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con la presencia de unos 14 000 espectadores. El día sombrío y sin lluvia favoreció a los jugadores y aficionados de ambos conjuntos.



El conjunto cuencano abrió el marcador a los 3 minutos, por intermedio de Dinenno. Mediante un certero cabezazo,el delantero argentino venció al golero Máximo Banguera, tras un centro del volante Walter Zea. La jugada se inició en los pies del argentino Michael Hoyos.



Luego del gol, Barcelona se adueñó del balón y empezó a llegar al arco contrario desde los diferentes sectores de la cancha. Sin embargo, los delanteros del conjunto porteño se encontraron con una 'muralla' humana. El equipo local defendió el 1-0 y salió de contragolpe.



Precisamente de esas rápidas jugadas, Deportivo Cuenca estuvo cerca del 2-0 por intermedio del mismo Dinenno, Jonny Uchuari, Édison Preciado y Hoyos. Este último es quien más impresionó gratamente a la hinchada cuencana, por su accionar en el campo de juego.



Barcelona, aunque no tuvo tan claras ocasiones de anotar, inquietó a través de Jonathan Álvez, Xavier Arteaga y Washington Vera. En los últimos minutos del primer tiempo, el portero Hamilton Piedra tuvo que esforzarse para evitar el empate.



En la segunda etapa, la película del primer tiempo de repitió. Barcelona entró en busca del empate y el conjunto azuayo siguió esperando al rival. A los 50 minutos, Ely Esterilla no pudo cabecear solo frente al portero Piedra.



Al minuto 56, Esterilla y Vera armaron un llegada de peligro, pero Piedra salvó de una segura caída. Seguidamente, Vera volvió a inquietar el arco rival, pero el defensa argentino Brian Cucco se cruzó de manera milagrosa.



El asedio canario continuó y Piedra empezó a convertirse en figura. Un cabezazo de Esterilla, el portero se estiró y sacó el balón con su mano izquierda. En otra llegada, el golero lojano desvió otro remate de Vera.



La insistencia de Barcelona tuvo su recompensa a los 73 minutos, cuando un cabezazo del defensa Darío Aimar terminó en gol y el empate 1-1. Los más de 2000 hinchas amarillos, presentes en el estadio cuencano, festejaron con papel picado y humo amarillo.



Hasta ese momento del partido, el representativo azuayo llegó al arco contrario con Uchuari, Dinenno, Walter Zea y Hoyos. En una de las jugadas de ataque, Preciado reclamó a Dinenno por no pasarle un balón cuando se encontraba solo, fuera del área.



En los últimos minutos del partido hubo drama en los seguidores de ambos equipos, por las constantes llegadas a las dos porterías; sin embargo, el resultado terminó 1-1. Por lo que hicieron. En la cancha, los barcelonistas no se fueron satisfechos con el resultados. Los hinchas cuencanos salieron conformes del escenario.



Alineaciones Deportivo Cuenca:

Hamilton Piedra, en el arco; Andrés Justicia, Richard Schunke, Brian Cucco y Jeison Domínguez (Sergio Mina), en la defensa; Andrés Oña, Walter Zea, Michael Hoyos y Jonny Uchuary, en el medio campo; Juan Dinenno y Édison Preciado (Roberto Luzarraga).



Alineaciones Barcelona:

Máximo Banguera, en el arco; Mario Pineida, Xavier Arreaga, Darío Aimar, Tito Valencia, en la defensa; Gabriel Marques (Segundo Castillo), uMatías Oyola, Marcos Caicedo (Christian Alemán), Washington Vera (Erick Castillo), en el medio campo; Ely Esterilla y Jonathan Alvez, en la delantera.