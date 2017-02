Barcelona SC no podría contar con el 'Kitu' por posible dengue

Barcelona SC se ha entrenado durante los últimos tres días sin la presencia de su figura, Damián Díaz. Según informó el departamento de prensa canario, el argentino-ecuatoriano atraviesa por problemas de salud.

El jugador sufriría de problemas estomacales y vómitos, por lo que no es tomado en cuenta por el entrenador Guillermo Almada, durante las prácticas que se desarrollan en el estadio Monumental.



Extraoficialmente, se menciona que el jugador sufriría de dengue. Sin embargo, esa información no se ha confirmado por parte del departamento médico, quienes prefieren esperar el resultado de los exámenes que se le realizaron hoy, 21 de febrero.



Por otra parte, los amarillos recuperaron a Pedro Velasco, quien sufría una molestia muscular. El jugador no ha podido debutar en el presente campeonato nacional, su puesto lo ocupa Tito Valencia.



Barcelona tiene previsto entrenar hoy a las 16:30, en el estadio Monumental. Ellos se medirán a El Nacional este domingo 26 de febrero, en el estadio Nueve de Mayo, de Machala; eso debido a la suspensión del Monumental.