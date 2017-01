Barcelona SC presentó a cinco jugadores para el campeonato 2017

Abel Casquete, José Ayoví, Jhonner Montezuma, Byron Castillo y el colombiano Jefferson Mena, son los nuevos jugadores de Barcelona SC para la temporada 2017. La dirigencia hizo oficial la contratación de estos futbolistas, en una rueda de prensa.

Durante el anuncio estuvieron presente Ayoví y Casquete. Ellos ya se entrenan con el primer equipo, en el estadio Monumental y viajarán la noche de hoy, 5 de enero, a Estados Unidos para continuar con la pretemporada.



Ambos llegaron en calidad de préstamo, por un año con opción de compra. Ayoví militó hasta el año pasado en Chiapas de México, mientras que Casquete pertenece a River Plate de Argentina.



Castillo y Montezuma, firmaron contratos por cuatro años con la institución. Ellos no harán la pretemporada porque concentran con la selección sub 20, que jugará el Sudamericano de la categoría que se jugará en el país, los próximos días.

Castillo y Montezuma jugaron hasta el 31 de diciembre en Aucas y desde el 1 de enero aparecen registrados en el Norte América, de la Segunda Categoría de Guayas.



La sorpresa fue la contratación del colombiano Mena. Él se desempeña como defensor central y juega con perfil zurdo. El jugador de 27 años militó, hasta el año pasado, en el New York City de la MLS. Llegó a préstamo con opción de compra.



"Aún tenemos espacio para otro jugador, pero será una sorpresa que la daremos en los próximos días", mencionó el vicepresidente deportivo, Carlos Alfaro Moreno.



Además de estos cinco futbolistas, los amarillos confirmaron -en diciembre pasado- la llegada de Walter Chalá, Beder Caicedo, Miguel Álvarez y Félix Torres.