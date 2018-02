En Barcelona celebraron la expulsión de Banguera en la Copa Sudamericana

Los Jugadores, dirigentes y cuerpo técnico de Barcelona, felicitaron a Máximo Banguera por la expulsión que sufrió sobre el final del partido ante General Díaz, en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

El golero derribó a Wilson Ibarrola, que lo había superado y corría en carrera directa a su portería, tras un contragolpe, en los minutos de descuento. Recibió la tarjeta roja directa, pero evitó que su equipo perdiera.



Lejos de criticar la acción, el jugador recibió una felicitación generalizada, incluso por los hinchas que llegaron al Monumental. Estos últimos aplaudieron al futbolista de 32 años.



“El equipo estaba volcado completamente en ataque, la reacción de Máximo fue extraordinaria. Nos salvó”, dijo el vicepresidente Carlos Alfaro Moreno, quien vio el juego desde la suite presidencial.



Lamentó que su equipo no lograra una victoria, pero destacó que la acción del portero fue una buena decisión, para evitar llegar al partido de vuelta con un marcador adverso. La revancha será el próximo 7 de marzo.



Con él coincidió el entrenador Guillermo Almada, que en rueda de prensa agradeció la acción del portero. “Si Máximo no cortaba esa jugada seguramente era gol, no tenía más opción que hacer eso, tomó una decisión acertada”, dijo.



El estratega reconoció que fue su culpa que el equipo quedara desprotegido en esa jugada, que casi termina en gol. “Todos pensábamos que era la última jugada y no dejamos jugadores atrás”, dijo.