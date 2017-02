Barcelona perderá USD 140 000 por salir de casa

Para usar el estadio Nueve de Mayo, de Machala, Barcelona tuvo que cancelar USD 5 700 a la Federación Deportiva de El Oro, entidad que administra el escenario.

Los amarillos jugarán allí hoy, ante El Nacional, por la cuarta fecha del torneo local. Los amarillos tuvieron que buscar un estadio alterno debido a la suspensión de tres fechas que pesa sobre el Monumental, por los incidentes registrados el pasado 5 de febrero entre hinchas.



El valor del alquiler lo con­firmó el departamento de prensa de Fedeoro, en conversación telefónica con este Diario. Asímismo, se confirmó que al tratarse de un alquiler, la entidad provincial es la que debe garantizar el buen estado de la cancha.



José Francisco Cevallos, presidente canario, no confirmó el valor, aunque anticipó que lo hará público en sus redes sociales, en el reporte de recaudación, cuando finalice el juego ante los militares.



El titular canario reconoció que jugar fuera de su casa les genera inconvenientes, no solo en lo deportivo, sino también en el tema económico. Además del alquiler del estadio, los amarillos deben entregar un porcentaje de la taquilla a la Asociación de Fútbol de El Oro (AFO).



Shiomara Sánchez, secretaria general de la Asociación de Fútbol de El Oro (AFO), dijo que llegaron a un acuerdo con Barcelona para reducir el porcentaje que debe cancelar el club por la organización del cotejo. Regularmente se cobra el 3% de la taquilla, pero en este partido se cobrará un valor inferior, que se negó a confirmar.



Cuando se juega en Guayaquil, los clubes deben pagar el mismo 3% de la taquilla a la Asociación de Fútbol del Guayas. Es un porcentaje que no se negocia y que se debe cancelar al final de los encuentros. “Nos han dado facilidades, por eso estamos agradecidos con la provincia de El Oro y sus autoridades deportivas”, reconoció Cevallos.



Ellos eligieron jugar en el Nueve de Mayo, tras una encuesta realizada en las redes sociales. El traslado será en el bus de la institución, con lo que se abaratan los costos. Sin embargo, tendrán que cancelar el hospedaje del equipo. Ellos llegarán a Machala mañana por la noche y se quedarán allí hasta la noche del domingo, después del encuentro.



Barcelona se hospedará en el hotel Oro Verde, donde una habitación doble cuesta USD 120 por noche. Para acomodar a los 18 jugadores que viajan, los amarillos deberán desembolsar USD 1 080, por las nueve habitaciones. Otro de los valores en los que se verán afectados los amarillos es en el correspondiente a las taquillas. Según Cevallos, en su presupuesto está obtener USD 300 000 por partido, en promedio, gracias al aforo del Monumental, que es superior a los 57 267 asientos.



No así en el escenario machaleño, cuyo aforo de 16 456 asientos permitirá que los amarillos recauden, si el estadio se llena, USD 155 928. Ese es el valor que se obtiene al calcular el precio de los boletos respecto del aforo –por localidad– registrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Barcelona registra dos empates y una derrota hasta el momento, y los jugadores consideran que el partido ante los militares es una buena oportunidad para sumar la primera victoria. Así lo dijo Jefferson Mena, defensor colombiano.



A él le importa poco el cambio de cancha. “Tenemos que salir a ganar sin pensar en el campo, hay que imponer nuestras condiciones”, dijo el zaguero, que invitó a la afición canaria a llenar el esce­nario orense. El próximo partido de Barcelona como local será ante River Ecuador, el 12 de marzo. Se pretende usar la cancha del Olímpico Atahualpa para ese compromiso. “No jugaremos en Machala porque necesitamos que el partido sea en la noche y en el Nueve de Mayo no hay luminarias”, dijo Cevallos. Aún tramitan los permisos.