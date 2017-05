Barcelona SC gestiona el pago de USD 110 988 a Anderson Ordóñez

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, adelantó que ya trabajan para pagar la deuda de Anderson Ordóñez, que a inicios de año fue transferido al Eintracht Frankfurt, de la liga alemana.

El jugador interpuso un pedido en la Ecuafútbol, para que Barcelona le cancele USD 110 988. El organismo aceptó la solicitud y le dio al club un plazo de 30 días, que finaliza el próximo 15 de abril, para consignar el valor solicitado.



Según el detalle, USD 13 488 corresponden a valores que quedaron pendientes por su paso por Barcelona SC, mientras que los restantes USD 97 500 es lo que debe pagar el cuadro guayaquileño al jugador, como porcentaje de su transferencia.



“Vamos a pagar todas nuestras deudas, no de golpe, pero para eso trabajamos”, dijo Cevallos. Él contó que inicios de este año se pagó USD 100 000 al jugador y que de a poco entregarán el dinero restante.



El dinero al que hizo referencia el directivo, se destinó para pagarle al representante del futbolista, mientras que Ordóñez reclama su parte. “Creímos que se dividirían mitad y mitad pero al parecer no fue así. Vamos a solucionar eso”.



Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo, contó que el club no quería vender al jugador cuando se presentó la oportunidad. “La oferta que hicieron fue buena, el jugador aceptó y no tuvimos otra opción. La relación que tenemos con él es buena”, dijo.



Ordóñez fue el único jugador que Barcelona vendió el año pasado, en su lugar contrataron al colombiano Jefferson Mena, como refuerzo.