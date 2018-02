La impactante anotación en un partido de baloncesto escolar que recorre el mundo

Un joven llamado Tyler Hudson fue protagonista de una espectacular anotación en el partido que su equipo, el Klein Oak venció al Spring High School.

El joven alero de los Klein Oak Gymnast High School, Tyler Hudson, no podía creer lo que estaba sucediendo. Su nombre no paraba de aparecer en las redes sociales después de la victoria de su equipo ante el Spring High School.



A los cuatro minutos del último cuarto del partido, el oriundo de Texas voló por el aire y, después de derribar a un oponente, convirtió la volcada más salvaje del año. Con el triunfo, por 80-72, su colegio se clasificó a la segunda ronda.



“Sí, he visto el video y no puedo dejar de verlo, y es fácilmente el mejor mate de mi carrera”, reconoció Hudson al día siguiente. “Todavía estoy en estado de shock, no puedo creer que esto esté sucediendo”, agregó, después de ver su imagen en distintos medios deportivos.

Florida State Junior Day 😝😝 pic.twitter.com/ekJdxZLgKl — Tyler Hudson Aka (T-HUDDY😝) (@bruhtyler18) February 26, 2017



Los dos puntos ponían en ventaja a su equipo por 55-50, y en ese momento fue Thomas Hensley director de Klein Oak, quien viralizó la situación: “Vi lo que hiciste allí”, escribió junto al video que reunió más de 47 mil reproducciones y 600 retweets.



Hudson, quien también es el receptor abierto del equipo de fútbol americano de esa unidad educativa, aseguró: “Sabía que podía saltar desde allí, porque al término de mi primer partido de vuelta al fútbol americano intenté tirar desde esa distancia pero golpeé la parte posterior del aro”.



Con la victoria, el High School de Texas avanzó a la segunda ronda de los Playoffs de la Clase 6A y se medirán ante los Pflugerville High School.