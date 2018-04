El colegio Andino sudó para lograr otro campeonato en el baloncesto 

Andino es una máquina para producir títulos. El 4 de abril del 2018, en el coliseo Los Quitus, se coronó campeón en la división juvenil de baloncesto masculino.

En una gran final, donde Sagrados Corazones de Rumipamba fue un rival que cayó de pie, Andino ganó por 76 a 53.



De la mano de Érick Reyes, secundado por el preseleccionado nacional Mateo Egas, Rumipamba ganó el primer período por 21 a 8. La diferencia en el marcador nadie la podía creer, pues Andino tenía mejor plantel, sus jugadores poseían un mejor promedio de estatura y era el campeón defensor.

En el segundo período el entrenador Sergio Recalde recurrió a Luis Pérez, pues su otro pívot, Romanick Raga, no capitalizaba sus 1,97 metros de estatura. Además, cambió de táctica y mandó a presionar al rival desde la línea de fondo.

La mayor estatura y el mejor dominio técnico hicieron a la larga que vaya sumando puntos hasta descontar la ventaja y pasar adelante en el marcador por 33 a 32.



En el tercer período, Rumipamba siguió dando pelea con sus cinco jugadores inicialistas. No hubo sustituciones para refrescar a sus jugadores, que en el cuarto período lucieron agotados.



Andino, en cambio, ya pudo ratificar su superioridad con salidas rápidas, canastas dobles y triples de gran factura, y logrando distanciarse en el marcador, para terminar con una cómoda victoria de 76 a 53 y un nuevo título en su historial deportivo que ya supera los 105 títulos desde 1985.



Romanick Raga, de origen venezolano y que está a punto de lograr su naturalización ecuatoriana, sacó a relucir sus cualidades bajo el tablero para sumar 25 puntos. No fue el mejor en encestador del partido pues Mateo Egas alcanzó 26 para Rumipamba.

“Estuvimos nerviosos ese primer período, nuestro entrenador nos dijo que mantuviéramos la calma. El rival también jugó bien”, destacó Luis Pérez, un espigado jugador de 16 años que logra su segundo título con Andino.



“Hace dos años me cambié de colegio, antes jugaba en el Spellman. Para un partido amistoso me invitaron a jugar con ellos y me gustó como me recibieron, así que decidí cambiar de lugar de estudios”, añadió Pérez, quien además forma parte de la Selección de Pichincha.



Mateo Sánchez, ni bien terminó el partido, pidió que le ayudarán a subir a uno de los tableros. Subió para cortar la red y colocársela en el pecho. “Es el último año, en junio culmino mi bachillerato y dejaré el colegio”, dijo con nostalgia.

Derramó lágrimas de emoción, estaba feliz por este nuevo título. “Con este son cinco títulos los que tengo. Otro lo gané en el escolar”.



Se retira del colegio, pero prometió no dejar de entrenarse. “Me gustaría ir al exterior y mejorar mi técnica”, añadió Mateo Sánchez, que ayer convirtió 7 puntos.



“El colegio no tiene una tradición de finalista en torneos colegiales de básquetbol. Esperemos que, con esta actuación, nos brinden mayor atención las autoridades”, detalló Mateo Egas, que forma parte de la Selección de Pichincha y de la preselección de Ecuador que jugará el Premundial.



Por Andino anotaron: Romanick Raga 25, Nicolás Machado 11, Luis Pérez 10, Jossías Enríquez 10, Mateo Sánchez 7, Ariel Tapia 4, Mauricio Alarcón 4, Jean Castellanos 4 y Luis Bautista 2. El equipo

tuvo la dirección técnica de Sergio Recalde.

Para Rumipamba anotaron: Mateo Egas 26, Érick Reyes 15, Dylan Reyes 8, Raúl Vilatuña 2 y Sebastián Santos 2. El en­trenador de este equipo es Raúl Vilatuña.



El mejor encestador del torneo fue Daniel González, del Colegio Consejo Provincial, con 259 puntos, mientras que el mejor triplista fue Micael Guerrero, del Don Bosco, con 32 canastas múltiples.