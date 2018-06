Dinamarca y Australia empatan 1-1 en el grupo C del Mundial Rusia 2018 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con urgencias totalmente diferentes, las selecciones de Australia y Dinamarca empatan 1-1 en un duelo clave para la definición del grupo C del Mundial de fútbol de Rusia 2018. Se cumplen 40 minutos de partido.

Christian Eriksen abrió el marcador a los 7'. No obstante, el elenco australiano no bajó los brazos y buscó el empate hasta que una mano dentro del área los favoreció con un cobro penal.



Fue así que Mile Jedinak consiguió el empate a los 38'. El penal se decretó otra vez con la colaboración del árbitro asistente de video (VAR). Yussuf Poulsen cometió una mano dentro del área. En un primer momento el árbitro no decretó la falta, pero lo hizo después de consultar con el arbitro asistente.

Tras haber ganado en el debut ante Perú, Dinamarca afronta el partido de hoy con la tranquilidad del resultado, aunque con una preocupación evidente por haber sido claramente superada durante la mayor parte del duelo ante el conjunto sudamericano.

Por el contrario, los 'Socceroos' cosecharon una derrota 2-1 ante la favorita Francia, pero en el juego dejaron una imagen alentadora, e incluso mostraron mucho espíritu para llegar al empate parcial después de que los galos se pusieran en ventaja con un penal que necesitó de la revisión del VAR.



Claro que ya no les alcanzará con una actuación digna para seguir en el certamen si no está acompañada con la cosecha de puntos. "Ver como fue el partido con Francia nos reavivó porque sabemos que podemos rendir al máximo", afirmó el defensor Trent Sainsbury en el sitio web del equipo.

​

Title



"Todavía estamos funcionando muy bien y no creo que eso vaya a cambiar hasta después del último partido contra Perú, cuando veamos dónde terminamos en el grupo", explicó Sainsbury. Una nueva derrota podría condenar prematuramente a Australia, dependiendo de lo que ocurra un par de horas después en Ekaterimburgo entre franceses y peruanos.

Con la tabla de posiciones como aliada, Dinamarca sabe que debe mejorar su rendimiento, ya que ganó en el primer partido con una fuerte dosis de fortuna, gracias a una notable tarea del portero Kasper Schmeichel y a que los peruanos desperdiciaron un penal cuando el juego estaba igualado. "Logramos los tres puntos contra Perú, pero todos saben que podemos jugar mucho mejor", remarcó Yussuf Poulsen, autor del gol frente a los incas.

"En términos de actitud, jugamos un buen partido, pero en términos futbolísticos, debemos mejorar para tomar decisiones rápidas contra Australia", añadió el jugador del Leipzig alemán. Los daneses, liderados por la magia del mediocampista del Tottenham Christian Eriksen, confían además en la racha ganadora que arrastran desde las eliminatorias europeas, con un invicto entre partidos oficiales y amistosos que se extiende a 16 encuentros.