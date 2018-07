Este jueves 5 de julio de 2018 se realizará audiencia clave en el juicio de Luis Chiriboga

LEA TAMBIÉN

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito se realizará la audiencia de casación en el juicio que se sigue en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y vinculado al caso ‘FIFAGate’. Así consta en la agenda de audiencias de CNJ.

En caso de negar el recurso de casación, el directivo tendrá que dejar la prisión domiciliaria que cumple en un conjunto residencial en el norte de la capital y será trasladado a un centro de detención. Todavía no se ha detallado a qué cárcel iría el directivo. Chiriboga cumple prisión domiciliaria desde el 2015. Sin embargo, la ley no contempla la prisión domiciliaria para sentenciados por lavado de activos.



Según el juicio número 17282-2015-05549, Chiriboga fue condenado a 10 años de prisión. La pena se fijó luego de que los jueces comprobaran su culpabilidad en el lavado de USD 6,1 millones durante su gestión al frente de la FEF.



En la sentencia se detalló que el dinero que no fue justificado corresponde a transacciones por la suscripción de contratos con las empresas Cross Traiding, Sport TV y el Grupo Full Play, firmas a las que se les entregó los derechos de transmisión de los partidos de la Selección ecuatoriana.



El año pasado, la Fiscalía General del Estado anunció que un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la sentencia de 10 años de cárcel en contra del exdirectivo. Esto luego de la apelación presentada por la defensa de Chiriboga.



En el fallo también se aplicó las sentencias de Hugo Mora, extesorero de la FEF y Pedro Vera, excontador. En el caso de Mora, la sentencia fue de 10 años, mientras que a Vera se le dictaminó tres años y cuatro meses de prisión.



El último recurso que le quedó a la defensa de Chiriboga fue un pedido de casación. Este Diario buscó la versión de Juan Carlos Machuca, abogado de Chiriboga, y de Mauricio Garrido, el otro defensor. “No puedo atender ahorita. Llame más tarde”, respondió Machuca.