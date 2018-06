Aucas perdió ante Macará y hubo pifias al DT Soler

LEA TAMBIÉN

Los pocos hinchas de Aucas que asistieron al partido ayer en el estadio Gonzalo Pozo salieron molestos.

Otra vez, el equipo oriental perdió de local, ahora en la fecha 18 del campeonato. Fue la segunda derrota del año en el sur. Macará se llevó un triunfo con un gol de Leonel Quiñónez, de penal, a los (45+2).



Así, la campaña de Luis Soler se complica. De nueve puntos disputados en tres juegos en la ‘Caldera del sur’ solo sumó uno ante Guayaquil City.



Ayer, en el primer tiempo, Aucas no tuvo profundidad ofensiva. Otra vez, el equipo de Soler fue débil en ofensiva. A pesar de que Federico Laurito y Edson Montaño fueron titulares en el ataque, ambos no tuvieron abastecimiento.



Macará perdió muy temprano a Carlos Feraud, por lesión (a los 16 minutos).



A pesar de ello, los ambateños tampoco llegaron a encerrarse en la ‘Caldera del sur’. El delantero argentino Juan Manuel Tévez estuvo cerca de marcar un tanto en un golpe de cabeza, a los 35 minutos.



En los minutos finales del primer tiempo, Aucas volvió a sufrir una desconcentración. Un pelotazo llegó al área y el guardameta Fernando Fernández, de Aucas, salió a chocar con Ronald Champang.



El árbitro José Luis Espinel sancionó el tiro penal. Leonel Quiñónez ejecutó el lanzamiento y convirtió. Pateó fuerte a una esquina y Fernández no logró atajar.



Los hinchas de Aucas se enojaron por el tanto. Otra vez fue un gol en los minutos adicionales como ante Universidad Católica y Guayaquil City; el de ayer fue al cierre del primer tiempo. Justo antes de irse al descanso con el empate.



En la parte complementaria, Aucas arrinconó a Macará, pero no tuvo puntería para empatar el partido. La ocasión más clara estuvo en los pies de Edson Montaño. Un tiro libre ejecutado por el atacante pasó cerca del arco ambateño.



Aucas entró en desesperación, comenzó a levantar centros al área visitante sin mayor peligro y no logró empatar. Los orientales se quedaron con 21 puntos en la tabla y en la próxima fecha recibirán a Liga de Quito, en el sur.