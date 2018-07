Selección Juvenil de atletismo viajó al Mundial Sub 20 en Finlandia

LEA TAMBIÉN

El equipo es competitivo. Se trata de la nueva generación del atletismo nacional que competirá en el Mundial Juvenil de Atletismo, que se disputará del 10 al 15 de julio en Finlandia.

El equipo, si bien lo conforman solo ocho atletas, es completo pues están marchistas, velocistas, lanzadores, vallistas y saltadores, muchos con antecedentes destacados.



El equipo de marcha lo lidera la imbabureña Glenda Morejón, quien competirá en los 10 km marcha. En mayo pasado alcanzó la medalla de plata en el Mundial de Marcha que se disputó en China.



Con su marca de 44 minutos y 58 segundos, (44:58), ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por su nombre en inglés).



Glenda Morejón, de 18 años, tiene como su máximo logro la medalla de oro en el Mundial Sub 18 que se realizó el año pasado en Kenia. En esa ocasión caminó 5 km, en este año incursionó en los 10 km.

Con ella competirá Paula Torres. Las dos lograron la medalla de plata, en la división por equipos en China.



Torres, azuaya de 17 años, tiene como su mejor registro 47:53 y ocupa el puesto 20 en la clasificación mundial.



El otro marchista que viajó es David Hurtado, de Pichincha, quien este año se despide de la categoría juvenil.



En el Sudamericano realizado en marzo pasado en Sucúa, alcanzó la medalla de oro con un registro de 41.53. No le fue bien en el Mundial de Marcha de China, pues fue descalificado.

El registro de 41:53 lo ubica en el puesto 20 en el escalafón mundial. Su objetivo es lograr su inclusión en el Top 10.



Yuleisi Angulo, de 18 años, es una de las deportistas de mayor progresión deportiva. El fin de semana, con marca de 54,33 metros en lanzamiento de jabalina, batió el récord sudamericano de la categoría Sub 18. Con ese registro, además se clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizará en Argentina, en octubre.



Angulo fue finalista (octava) en el Mundial Sub 18 realizado en Nairobi el año pasado, con 51,41 metros.



Es campeona Sudamericana Sub 20 con 54,00 metros y campeona Panamericana con 52,30 metros.

Yuleisi Angulo, que figura en el sexto lugar en la clasificación mundial, competirá el martes 10.



Gabriela Suárez es el nuevo talento nacional para las pruebas de velocidad: 100 metros y 200 metros.



La atleta de 17 años tiene como entrenador al cubano Nelson Gutiérrez, que también está al frente de la preparación de Ángela Tenorio, Álex Quiñónez y Marizol Landázuri.



El fin de semana pasado ganó las medallas de oro en el Sudamericano Sub 18. En los 100 metros, su mejor registro es 11.62 y en los 200 m, 23.47.

Oriunda de Ibarra, desde este año se entrena en los escenarios de Concentración Deportiva de Pichincha.



Además del Mundial de Finlandia, ya tiene cupo asegurado para los Juegos Olímpicos de la Juventud.



“Quiero ser campeona mundial y olímpica”, manifestó la deportista luego de ganar las dos medallas de oro. Admira el trabajo de Ángela Tenorio, quien ostenta los récords nacionales de las dos distancias.



Gabriela correrá el día 11 las rondas de clasificación de los 100 metros y el día 13 los de los 200 metros.

Frixon Chila, medallista de plata en el Mundial Sub 18, el año pasado, competirá en el salto triple. Su mejor registro es 15,68 metros y su puesto en el escalafón mundial es 18.



La delegación la completan Kevin Cachingre, de Pichincha, que competirá también en el salto triple. Su marca es 15,80 metros.



La competencia del salto triple se desarrollará el martes 10.

Finalmente está Marcos Herrera, también de Pichincha, quien correrá los 110 metros con vallas. Su registro es 14.04 y ocupa el puesto 38.



Las rondas de clasificación se disputarán el miércoles 11.

El equipo nacional viajó el lunes y ya se alista en Finlandia. Viajó con días de antelación para que sus atletas puedan acostumbrarse al cambio de huso horario.



El Campeonato Mundial de Atletismo, que es organizado por la IAAF, se disputará con la presencia de 1 466 atletas, 782 hombres y 684 mujeres, que representan 160 países. Solo las ediciones del 2012 en Barcelona (1566 atletas) y 2 016 en Bydgoszcz (1 545 atletas) lo superan en el número de atletas participantes.