Federación Ecuatoriana de Atletismo dejó fuera a Marizol Landázuri

Primero fue el Exministerio del Deporte y ahora la Federación Ecuatoriana de Ateltismo. Marizol Landázuri, quien ganó la medalla de oro en los 100 metros de los Juegos Sudamericanos, no formará parte de la Selección que irá al Iberoamericano de Lima.

La campeona sudamericana recibió la indicación de la Federación Ecuatoriana de Atletismo que, solamente si está en Ecuador formará parte de la Selección porque no tiene dinero para el pasaje entre España y Perú.



La atleta viajó en junio a Europa donde forma parte del club Playas de Castellón. Allí compite en la Liga de Clubes. El fin de semana ganó la medalla de oro en la posta 4x100. “Corrimos en 44.64, quedamos a una décima del récord de campeonato”, escribió la deportista de España, donde permanecerá hasta diciembre.



Participó junto a las españolas, Isabel Shili, Lara Gómez y Paula Sevilla.

Además, ha corrido en los Meeting de España y Francia. Sin embargo, hasta ahora no ha sido incluida nuevamente al Plan de Alto Rendimiento.



“Por la medalla de oro que gané en Odesur, el reglamento de PAR permite mi inclusión, pero no han hecho nada”. Y, con la frontalidad de siempre, añadió: “Soy ecuatoriana, soy guerrera y me debo a un país. Ecuador tendrá de mi parte solo glorias”.