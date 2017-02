Atlético Tucumán con problemas para llegar al partido de Libertadores en Quito

El Atlético Tucumán de Argentina tiene previsto jugar la noche de este martes 7 de febrero ante El Nacional la revancha de la Copa Libertadores. Sin embargo, desde Guayaquil se informó que el equipo no logró salir desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Hasta las 17:44, el avión que tenía previsto trasladar a los futbolistas no despegaba.

Los jugadores del equipo argentino estuvieron esperando durante dos horas la salida del avión. La falta de una autorización del vuelo sería la causa para que no haya salido el vuelo. Los reportes del problema se dieron a través de las redes sociales de periodistas y medios argentinos. Desde la cuenta oficial del club no se ha emitido ningún comunicado aún.



El partido está programado para las 19:15. Sin embargo, el tiempo no le alcanzará para estar con anticipación. Las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aún no han emitido ningún pronunciamiento.



Atletico Tucuman no va a viajar a Quito a jugar por #CopaLibertadores. El avion no tiene el permiso de aviacion. — Alan Mineo (@alanmineo) 7 de febrero de 2017

#AtleticoTucuman. Un jugador de la delegacion me dijo: "Estuvimos 2 horas arriba del avion, y el piloto nos dijo que era todo muy raro" — Alan Mineo (@alanmineo) 7 de febrero de 2017