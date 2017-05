Atlético Nacional, sin margen en la Libertadores ante Estudiantes

Con la obligación de ganar para evitar una prematura eliminación, el vigente campeón de la Copa Libertadores, Atlético Nacional, recibirá mañana en Medellín a Estudiantes de La Plata en el partido que acapara la atención de la jornada en el máximo torneo del fútbol sudamericano.

Además del choque en el estadio Atanasio Girardot, la fecha tendrá los partidos Botafogo-Barcelona de Ecuador y Atlético Tucumán-Peñarol. Un campeón con obligaciones Sin puntos en tres partidos, Nacional buscará reivindicarse cuando reciba a Estudiantes, en un choque de necesitados en el Grupo 1.



El equipo argentino suma sólo tres unidades, gracias a la victoria ante Nacional hace dos semanas, por lo que también llega con urgencias al partido. "Somos conscientes de que tenemos con qué, que se han hecho buenos juegos, que no hemos logrado el resultado y que tenemos el desafío a nivel internacional", dijo el domingo el entrenador Reinaldo Rueda luego del triunfo de su equipo ante Once Caldas, que le permitió reafirmar su liderato en la Liga colombiana.



"No podemos pasar inéditos por todo lo que significa Nacional y el momento del equipo", añadió el técnico. Del otro lado, Estudiantes afrontará una semana decisiva, porque a la posibilidad de seguir en la Libertadores se suma su compromiso del próximo fin de semana ante Boca Juniors, líder del torneo argentino, al que aspira a alcanzar.



"Queremos volver a clasificar en la Libertadores, pero no vamos a bajar los brazos en el Torneo (local)", aclaró el técnico Nelson Vivas. "Estamos compitiendo seguido y contra cualquier rival somos competitivos", indicó el técnico. Duelo de líderes en Río Después del empate 1-1 de la semana pasada en Guayaquil, Botafogo y Barcelona se verán las caras de nuevo, esta vez en Río de Janeiro, en un duelo que puede deparar al primer clasificado del Grupo 1.



Con siete unidades cada uno, el ganador del choque podría obtener su boleto para los octavos de final si Estudiantes pierde en el otro partido del día ante Atlético Nacional. El director técnico de Barcelona, Guillermo Almada, llevó 19 futbolistas a Brasil, con las presencias de Erick Castillo, recuperado de una lesión, y Jonathan Álvez, que solucionó un problema legal para poder viajar.



En cambio, el campeón ecuatoriano no contará por lesión con Matías Oyola, Marcos Caicedo y Ely Esterilla ni con el argentino Damián Díaz, suspendido. "Botafogo es un rival difícil, pero vamos a jugarle de igual a igual. Esperemos que las cosas se nos den, porque vamos con la ilusión de sacar un resultado positivo", afirmó el arquero Máximo Banguera.



A pesar de ser local, Botafogo no se confía por el poder de contragolpe que mostró Barcelona en su victoria ante Estudiantes en Argentina. "Sabemos que va a ser un juego muy peligroso, sobre todo porque Botafogo tendrá que tomar la iniciativa para conseguir un triunfo y vimos lo que Barcelona hizo en casa de Estudiantes", explicó Jair Ventura, entrenador del conjunto carioca.