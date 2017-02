Atlético Tucumán llegó a Argentina tras la odisea vivida en Ecuador

Los futbolistas de Atlético Tucumán llegaron hoy 9 de febrero del 2017 a Argentina tras la odisea que vivieron en Ecuador, donde sufrieron algunos problemas antes de enfrentar y vencer a El Nacional por la Copa Libertadores.

El plantel arribó al aeropuerto Benjamín Matienzo, de San Miguel de Tucumán, ciudad ubicada a 1 000 kilómetros al norte de Buenos Aires, y allí fueron recibidos por un grupo de aficionados, destacó la agencia de noticias estatal Télam.



"Estamos agradecidos por el recibimiento de la gente. Lo que conseguimos es para ellos", declaró el delantero Fernando Zampedri, autor del gol del triunfo del martes en Ecuador.



Los futbolistas y el cuerpo técnico de Atlético Tucumán estuvieron demorados durante dos horas en el aeropuerto de Guayaquil debido a que el avión que los iba a llevar a Quito, lugar del partido, no tenía el permiso para realizar el vuelo.



Dieciséis jugadores, el entrenador, Pablo Lavallén, y algunos de sus colaboradores lograron finalmente subir a un avión de línea y llegaron casi una hora después al partido.



Los jugadores utilizaron las camisetas del seleccionado argentino Sub 20 que disputa en Ecuador el torneo Sudamericano, debido a que la vestimenta del equipo había quedado en el avión que no despegó de Guayaquil.



Además, el ómnibus que trasladó a los jugadores desde el aeropuerto de Quito hacia el estadio Atahualpa lo hizo a una velocidad de 130 kilómetros por hora.



Atlético Tucumán participa por primera vez en su historia de un certamen internacional.