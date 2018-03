Los atletas tienen sus planes y motivaciones para correr la 15K

Wilma Álvarez llegó con las ‘justas’ a la pista sintética del Olímpico Atahualpa la primera vez que participó en la Quito-ÚLTIMAS 15K. Sentía que le faltaba el aire y estaba por desmayarse.

Pasaron cinco años de esa experiencia y ahora se siente en plena forma para cubrir los 15 kilómetros de la tradicional pedestre, que esta vez se realizará el domingo 3 de junio.



“Al principio me dije ‘no va más’ en esta carrera. Pero ya será mi sexta vez y espero hacer un buen tiempo”, expresa la quiteña, de 57 años, quien el año pasado llegó a la meta en una hora y 38 minutos.



Tiene su plan y una motivación para la competencia internacional. Durante el recorrido quiere disfrutar del trayecto “siempre en mente”, con el recuerdo de su hijo, quien falleció hace tres años.



“Mi pequeño tenía una discapacidad. Con él también corríamos la carrera inclusiva. Me ponía la camiseta de Olimpiadas Especiales y lo acompañaba”, cuenta la corredora que se entrena, al menos, tres días a la semana en Lince, club de atletismo que practica en la pista de tierra del estadio de Chimbacalle, en el sur de Quito.



Ahí, decenas también se preparan para la carrera. Adolescentes y personas de más de 50 años se ejercitan. El grupo tiene unos 100 integrantes y sale a correr por otros sectores como el bosque de Luluncoto.



Ernesto Recalde es el entrenador del grupo Lince. Él expresa que es importante tener una planificación previa. Este grupo, por ejemplo, se alista para la 15K desde enero.



Explica que la preparación ha sido paulatina para sus dirigidos. Conforme avanzan los días, los atletas aumentan sus trayectos de recorrido. Mientras que dos semanas antes, los corredores empiezan a disminuir las cargas. Lo ideal es que todos lleguen sin mucha presión al día de la prueba.



Álvarez está preparada y sabe su rutina para entrenarse y así evitar calambres o lesiones en el trayecto. En una de las ediciones, intervino con su hija Amanda, de 34 años. Pero ahora irá sola.



La Ruta de los Tres Juanes, Nuestros Héroes 10k y la carrera de la Policía Metropolitana son algunas de las pruebas previas a la 15K.



El guarandeño Wilson Mendoza, de 55 años, es otro de los que participará. A diferencia de algunos de sus compañeros, él dice que sí corre por la competitividad que genera la lid.



Se radicó en Quito en 1978 y, desde entonces, empezó a mostrar sus condiciones en la 15K. Recuerda que, en esa época, la prueba salía desde el Labrador hasta la calle Chile.



Su motivación siempre fue llegar en los primeros lugares. Luis Tipán, Luis Melgarejo y otros destacados eran algunos de los atletas de renombre que corrían en esos años.



Para el atleta es necesario plantearse un tiempo previo para cubrir el recorrido. “En mi categoría Súper Máster siempre llegué entre los 10 primeros”. Su idea es llegar en unos 40 minutos. “Me siento feliz con ese registro”.



Mendoza ha participado 28 veces y sabe cuándo se debe acelerar o mantener el ritmo. Para ello, en las prácticas combina ejercicios de velocidad y resistencia.



“Lo mejor es terminar en óptimas condiciones”, recalca Mendoza, que dedica las carreras a su hermano Guillermo, quien vive en España desde hace 20 años.



Para Bryan Díaz, de 22 años, en cambio esta será su primera vez en la pedestre. Pero se aventuró a participar por sugerencia de su hermano Cristian Díaz, quien tiene experiencia en las competencias.



Su pareja Carolina, con quien se entrena diariamente, también lo alienta. “Con esto, evita el sedentarismo”, dice la quiteña y se echa a reír.



Ella no participará, pero dice que lo esperará en la meta. En el futuro, prevé participar. Mientras tanto, se inspira en los atletas que afinan su técnica para los 15 kilómetros.



Agenda de la 15K



12 de abril. Lanzamiento de la 15K, en el Best Western Plaza (19:00)



13 de abril. Inscripciones en locales de Natural Vitality, agencia de EL COMERCIO en el CCI y planta del periódico.



1 y 2 de junio. La Expo 15K, donde se entregará la camiseta y el chip.



3 de junio. La categoría Élite mujeres saldrá a las 08:15; Élite varones, a las 08:30. La carrera inclusiva saldrá desde la av. 6 de Diciembre y Wilson, a partir de las 07:30.