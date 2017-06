Astróloga Milly Ordóñez vaticina el triunfo en la final de la Vinotinto Sub 20

Aunque a la astróloga venezolana Milly Ordóñez los sentimientos se le cruzan al hablar de su país, fue directa al vaticinar el triunfo del equipo de Rafael Dudamel ante Inglaterra, en la final del Mundial Sub 20, programado para las 05:00 del domingo 11 de de junio de 2017, en el estadio de Suwon de Corea del Sur, con arbitraje del holandés Björn Kuipers.

“A la ‘Vinotinto’ le salió la carta del éxito. Con el grito de las estrellas y la carga del éxito que se presenta en las cartas, Venezuela se corona campeón mundial. Hay un equipo sólido y fuerte, con mucho criterio”, dijo la astróloga venezolana, que predijo el último título de Emelec, y varios triunfos de la Tricolor.



Según Ordóñez, a Rafael Dudamel, seleccionador de la Sub 20 venezolana, le aspecta la carta de la fuerza, constancia, equilibro y realización, que inclusive le llevará a liderar a la selección venezolana hacia el Mundial de mayores. “Él es luz. Tuvo la virtud de escoger a su equipo de trabajo, de acuerdo a las exigencias de la Vinotinto y es un serio candidato a clasificarse al Mundial con la Selección mayor para el próximo Mundial”.



Al indagarle sobre Inglaterra, Ordóñez barajó sus cartas y le salió la carta de la fuerza. “Inglaterra, como todo equipo europeo, son fríos y calculadores, pero luchan responsablemente. Sin embargo la magia del universo conspira en estos momentos a favor de Venezuela y es una señal cósmica”.



La astróloga nativa de ciudad venezolana Ojeda, del estado Zulia, añadió que el espíritu venezolano se alimentará para esta final, debido a los problemas políticos internos. “Surgió la carta del silencio. Venezuela se va a paralizar, nos vamos a olvidar de los problemas que agobian al pueblo, porque hay un componente emocional. Ellos son la luz que iluminan el camino del éxito”.



Ordóñez finalizó diciendo que Adalberto Peñaranda, figura de la Selección Vintotinto Sub 20 debido a sus dos goles y tres asistencias en el Mundial, no será la gran figura de la final, ya que el destino le tiene preparada una alegría grupal. “Los astros indican que no será la figura de la final, sino la figura será el equipo. El juego de equipo no solo pasará por un solo jugador. Venezuela cuenta con buenos jugadores como Yeferson Soteldo, Yangel Herrera, Ronaldo Peña, Sergio Córdova y Wuilker Faríñez, que brindarán confianza”.



Ordóñez finalizó con un mensaje hacia los ecuatorianos. “Este debe ser un orgullo no solo para Venezuela, sino para el Ecuador y Sudamérica. Gracias por el apoyo que nos brindaron en estos momentos difíciles”.