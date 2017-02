Ecuador se clasificará al Mundial Sub 20  según la astróloga Milly Ordóñez

La astróloga venezolana Milly Ordóñez Santiago, quien vaticinó los triunfos de la Selección ante Uruguay y Venezuela en esta eliminatoria hacia Rusia 2018, además del tricampeonato de Emelec, consultó este jueves 2 de febrero de 2017 a los astros y a sus cartas, para dilucidar el duelo entre ecuatorianos y venezolanos en el estadio Olímpico Atahualpa.

Ambos seleccionados se enfrentarán esta noche (20:30) por la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 20 que se realiza en el país. “Venezuela será más complicada que Brasil, por ello actuará con cautela”, dijo Ordóñez al referirse al duelo entre el equipo de Javier Rodríguez y el de Rafael Dudamel.

“Hoy el sol se encuentra en el signo de Géminis, el cual rige a Ecuador y con la energía del gallo de fuego, el equipo tricolor se encuentra preparado para no solo vencer a Venezuela, sino clasificarse al Mundial de Corea del Sur”, reseñó.

La astróloga Milly Ordóñez ha tenido aciertos en predecir resultados. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO



Según Ordóñez, Géminis es el signo curioso e intelectual del zodíaco, gobernado por el planeta Mercurio, al cual describe como el mensajero aliado. “Muchos de los jugadores de la Selección demostraran su versatilidad y potencialidad. Van a llegar al Mundial”.



Sobre la ‘Vinotinto’, Ordóñez menciona que tiene como ascendente al signo de Piscis que entra en Marte. “Esto significa que todos los jugadores se van a mover en la cancha como unos peces en las aguas de los locales”.

Según la astróloga venezolana, Jordan Sierra, volante de la mini – Tri, está atravesando una fase de creatividad y diversión, la cual debe aprovechar. “Las cartas lo ven como un hombre paciente, persistente, decidido y fiable, con bastante amor propio y que tiende a ser posesivo”.



A Renny Jaramillo lo definió como una persona que vive un ciclo depurativo de varios años, pero que en este 2017 logrará estabilizarse y no podrá reprimir sus ganas de emprender un negocio.



Sobre Pervis Estupiñán, dijo que el año comienza bien bajo la energía que le otorgan los planetas Venus y Marte. “Últimamente has oído muchos rumores, pero no te guíes por lo que dicen. Has oído sordo a esas malas lenguas, vas a ver que esas situaciones se resuelven en un abrir y cerrar de ojos”.



Al capitán de la mini – Tri, José Gabriel Cevallos, dijo que lo nota inquieto y ansioso, buscando resultados inmediatos a todo lo que está emprendiendo. “Después del día 15, los aspectos positivos que inciden en tu signo harán que inaugures un ciclo de ideas. Te sorprenderán las oportunidades que se presentarán”.



Ordóñez finalizó con una breve explicación de cómo la posición de los astros influirá en el mes. “Los planetas y puntos energéticos presentes en Piscis, acentúan las características misteriosas, profundas, psíquicas y sensibles de este signo, expandiendo su efecto en la colectividad, creando una atmósfera muy especial de situaciones kármicas, es decir, de eventos que se arrastran del pasado y ahora afloran para generar situaciones de confusiones e incertidumbres, y por otra, pueden llevar a cierre de ciclos y preparar el camino a nuevas realidades”.