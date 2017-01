El Arsenal golea al Swansea y vuelve a ubicarse en zona de Champions 

El Arsenal goleó por 4-0 al Swansea en la Liga inglesa de fútbol y volvió a la zona de clasificación a la Liga de Campeones europea. Amenazado por el descenso, el Swansea vivió una tarde de pesadilla frente a su hinchada, que vio cómo sus jugadores Jack Cork y Kyle Naughton se anotaban sendos goles en contra.

El ecuatoriano Jefferson Montero no fue parte del encuentro porque continúa lesionado.



El francés Olivier Giroud abrió el marcador en el minuto 37. Los autogoles llegaron luego en la segunda mitad (54' y 67'), mientras que el tanto final en el Liberty Stadium lo logró el chileno Alexis Sánchez en el 73'. En el equipo visitante regresó al once incial el alemán Mesut Özil, que no había jugado desde Navidad por una persistente gripe.

El gol del mejor jugador de la Premier League, ALEXIS SÁNCHEZ ⚽️🔥 pic.twitter.com/44Wqrh1jSZ — Arsenal FC español (@Arsenal_FC_es) 14 de enero de 2017

El Arsenal subió de la quinta a la tercera plaza gracias a sus 44 puntos, los mismos que el Liverpool pero con mejor diferencia de goles. Por debajo queda el Manchester City con 42. Tanto "reds" como "citizens" juegan mañana sus partidos de la vigésimo primera fecha. El Chelsea sigue líder con 49 puntos, a la espera de su partido de hoy ante el actual campeón de la Premier League, el Leicester City.



El Tottenham, que hoy arrolló también por 4-0 al West Bromwich Albion, es el primer perseguidor con 45 unidades.