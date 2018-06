Argentina pone más estrategas en la Copa

LEA TAMBIÉN

Antes de partir al Mundial de Rusia, el entrenador argentino Jorge Sampaoli prometió que se pondría una camiseta del disco de rock ‘Oktubre’ si conseguía llevar a su país a la final.

Se lo prometió al periodista Dany Arzúa, quien le entregó la ‘remera’ tras la rueda de prensa donde el técnico difundió la lista de convocados.



Arzúa contó que le regaló su camiseta de la ‘suerte’. Adquirió la prenda en 1986, cuando la ‘Albiceleste’ salió campeona por última vez.



Él, al igual que miles de argentinos, confían en que el estratega de su país consiga el objetivo. Argentina siempre ha contado con estrategas locales en las citas mundialistas y esta vez no será la excepción. Además, otros cuatro gauchos dirigirán a selecciones en el certamen que se iniciará mañana 14 de junio.



Con ello, Argentina será el equipo con más DT de entre los 32 del torneo. Ricardo Gareca estará al frente de Perú, Juan Antonio Pizzi se estrenará con Arabia Saudita, Néstor Pekerman tendrá el mando de Colombia y Héctor Cúper comandará a Egipto.

En el Mundial Alemania 2006 estuvieron cinco entrenadores brasileños: Carlos Parreira (con la ‘Verdeamarela), Luiz Scolari (Portugal), Zico (Japón), Alexander Guimaraes (Costa Rica) y Marcos Paquetá (Arabia Saudita).



De los cinco gauchos, solo Sampaoli y Pekerman tienen experiencias en mundiales. ‘Sampa’ dirigió a Chile en la última Copa y llegó hasta los octavos de final. Mientras que su compatriota avanzó hasta los cuartos de final dirigiendo a Colombia, con la que repite actuación en Rusia.

Sampaoli admitió que el Mundial con su país será el principal desafío de su carrera profesional.



Sin embargo, recalcó que existen otros planteles favoritos. “Para mí, emocionalmente, el candidato es Argentina. Después vienen los de siempre: Brasil, Francia y Alemania. Hay un montón de selecciones y habrá sorpresas y

decepciones”, expresó el estratega de 58 años, conocido por su obsesión por la preparación de los partidos y el estudio de los rivales. Más de 12 personas conforman parte de su equipo de trabajo.



Las selecciones favoritas, con técnicos de su país



Los grandes rivales de Sampaoli serán el francés Didier Deschamps, el alemán Joachim Löw, el brasileño Tite y el español Julen Lopetegui. Ellos dirigirán a los combinados de sus países, los otros favoritos.



Estas selecciones usualmente, desde el Mundial de 1930, se inclinaron por estrategas locales. Además, todos los equipos campeones siempre contaron con un DT de su nacionalidad.



De los cinco técnicos de los países con más favoritismo, Löw parte con más éxito.



Él diseñó a la Alemania que se consagró campeona en Brasil 2014 y que llega a Rusia como el rival a vencer. “Ha consolidado a una generación de futbolistas con un estilo definido y ha conseguido que la selección se asemeje a un equipo”, dijo Lopetegui sobre el germano.

Löw empleó nuevos métodos de entrenamiento diferentes a los que existían en su época de jugador en el fútbol alemán. ”Al final de los partidos, me gusta decir que hemos ganado porque hemos sido mejores, no por la suerte”.



“Convencer futbolísticamente es la única solución si no quieres fiar todo a la suerte”, añadió el DT, que persigue un desafío histórico solo logrado por Italia y Brasil: lograr dos títulos mundiales consecutivos.



