Argentina celebra la eliminación de Messi de la Liga de Campeones

Los argentinos recibieron con una mezcla de alivio y preocupación la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones, porque su capitán Lionel Messi llegará más descansado al Mundial de Rusia 2018 pero golpeado anímicamente por la derrota.

El rostro contrariado de Messi acaparó hoy todas las primeras planas. "Un Lío menos, catástrofe", tituló el diario deportivo "Olé", que señaló que "con sobrecarga física, Messi no apareció y Barça sufrió una eliminación histórica ante Roma".



El periódico deportivo subrayó que "llegará al Mundial de Rusia con menos minutos en el lomo (espalda), pero con la desilusión de que no jugará la etapa decisiva de la Champions".



"Quizás lo más importante es que pueda recuperarse definitivamente de la lesión muscular que sufre en el aductor y en un isquiotibial de la pierna derecha, que no le permite jugar con normalidad", advirtió Olé.



El diario Clarín apuntó en tanto a un "egoísmo de selección". "La selección necesitaba que Leo se quedara sin Champions. Caminaba al borde de una lesión muscular. Ahora debe priorizarse el factor físico sobre el anímico".



"la selección recibirá jugadores más descansados, pero sin el plus anímico de ganar la Champions". "Le puede hacer bien a su cuerpo alivianar el calendario de cara al desembarco en el Mundial, pero este cachetazo no le hace bien al prestigio futbolístico de Messi, bandera de Barcelona. Así como muchos de los éxitos se explican por el rosarino, las decepciones del equipo también son de su responsabilidad", señaló diario La Nación.



"Más allá del ahorro de energía, inquietan los rendimientos", alertó el periódico, que sostuvo sin embargo que el seleccionador Jorge Sampaoli "no se alarma porque cree que el gen competitivo de Messi lo pone a salvo de cualquier tropiezo anímico".



"Messi está obsesionado con Rusia y esa voracidad no se atemorizará por una sorpresiva eliminación", agregó. También quedaron eliminados Sergio Agüero y Nicolás Otamendi, del Manchester City, y antes aún Ángel Di María, del Paris Saint-Germain. Y esta noche quedar afuera de la Liga de Campeones Gabriel Mercado, Ever Banega (ambos Sevilla), Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala (Juventus).