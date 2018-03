Árbitros y horarios de la cuarta fecha que contará con un esperado clásico 

Los árbitros y los horarios para la cuarta fecha del fútbol en Ecuador quedaron definidos la noche del 6 de marzo del 2018. El esperado encuentro entre Liga de Quito y Aucas se realizará el domingo 11 de marzo a las 12:00.

El cotejo de la fecha entre albos y orientales será en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La jornada se realizará entre el viernes 9 y el lunes 12 de marzo.



A continuación el detalle de los seis partidos de la cuarta fecha.



Viernes 9 de marzo

Técnico Universitario vs. U. Católica

Estadio Bellavista de Ambato

Hora: 20:00

Árbitro central: Roberto Sánchez



Sábado 10 de marzo

Independiente del Valle vs. Guayaquil City

Estadio Rumiñahui de Sangolquí

Hora 16:00

Árbitro central: Franklin Congo



Emelec vs. Deportivo Cuenca

Estadio George Capwell de Guayaquil

Hora: 16:30

Árbitro central: Roddy Zambrano



Domingo 11 de marzo

Liga de Quito vs. Aucas

Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora 12:00

Árbitro central: Omar Ponce



Delfín SC vs. Barcelona SC

Estadio Jocay de Manta

​Hora 12:00

Árbitro central: Luis Quiroz



Lunes 12 de marzo

El Nacional vs. Macará

Estadio Atahualpa de Quito

Hora: 19:30

Árbitro central: Diego Lara