Seis árbitros ecuatorianos pitaron en Mundiales juveniles

El cuencano Jorge Orellana fue el primer colegiado ecuatoriano en pitar un partido de un Mundial. Lo hizo en la Copa Sub 16 de 1987 (ahora Copa del Mundo Sub 17) que se desarrolló en Canadá y que además contó con la participación de la Selección de Ecuador.

La Tri integró el Grupo B junto a Costa de Marfil, Estados Unidos y Corea del Sur. En ese torneo solo pudo derrotar 1-0 a los asiáticos. Orellana pitó en el empate 1-1 entre Italia y Catar.



Él fue el encargado de abrir el camino a otros colegas que a futuro llegaron incluso al torneo más importante que organiza la FIFA.



Para que un ecuatoriano vuelva a un tornero de estas categorías tuvieron que pasar ocho años. Roger Zambrano fue el único colegiado nacional que estuvo presente en el torneo que se desarrolló en el país. Zambrano dirigió dos cotejos (Portugal vs. Costa Rica y Nigeria vs. Australia).

El sucesor de Zambrano fue Byron Moreno. Él estuvo en apenas dos partidos de la Copa del Mundo Sub 17 de 1999. Pitó en el triunfo 1-0 de México ante España y en el empate 0-0 entre Alemania y Malí.



Moreno también tuvo su oportunidad en el Mundial absoluto de Corea y Japón, donde debutó en el cotejo entre Italia y Corea. A él se le acusa de expulsar a Francesco Totti y favorecer a los coreanos para que pasen a los cuartos de final.

El árbitro Omar Ponce (der.) es escoltado para salir del campo de juego tras un partido entre Huracán y Peñarol en Copa Libertadores. EFE

En 2011, en el torneo organizado en México, un ecuatoriano volvió al torneo juvenil. Omar Ponce fue el encargado de impartir justicia en apenas un partido del certamen Sub 17. Lo hizo en el empate 2-2 entre Canadá e Inglaterra. La Tricolor también tuvo participación en la Copa. Clasificó a los octavos de final y fue eliminado por Brasil.

En Mundiales Sub 20

Roddy Zambrano es el único árbitro ecuatoriano que ha estado dos veces en este tipo de torneos FIFA. El manabita pitará por segunda ocasión consecutiva. Este martes 23 de mayo estará impartiendo justicia en el juego entre Italia y Sudáfrica. Ya estuvo presente en la anterior edición jugada en Nueva Zelanda. En esa ocasión estuvo presente en los juegos Malí vs. Serbia y Hungría vs. Nigeria.

Carlos Vera en un cotejo en el estadio Atahualpa en el 2015, entre Liga de Quito y El Nacional. Foto: Paul Rivas Bravo / EL COMERCIO



En el 2013 Carlos Vera, quien además estuvo en el torneo absoluto de Brasil 2014, fue citado por la FIFA para la edición juvenil que se desarrolló en Turquía.



Vera pitó el partido que terminó en empate 1-1 entre Francia y Estados Unidos, por la fase de grupos. Además estuvo en el juego entre Portugal y Ghana, correspondiente a los octavos de final.