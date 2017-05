Antonio Valencia renovó su contrato con el Manchester hasta el 2019

Tras el título de la Europa League logrado por el Manchester United, el club inglés anunció este viernes 26 de mayo de 2017 la renovación hasta 2019 del contrato de su capitán, el lateral ecuatoriano Antonio Valencia.

El jugador, de 31 años, tendrá otro año adicional si se cumplen una serie de condiciones.



Valencia se incorporó al United el 30 de junio de 2009. Desde entonces, ha ganado dos títulos de la Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, la UEFA Europa League y tres Community Shields.

Muy feliz de anunciar que estaré en @ManUtd hasta el 2019. Agradezco al club, a mi coach y a los fans por la confianza. pic.twitter.com/ahrAQS3xpY — Antonio Valencia (@anto_v25) 26 de mayo de 2017



“No es ningún secreto que he sido admirador de Antonio desde mucho antes de que me incorporara al club. Sabía que era un excelente jugador y no me ha decepcionado en ese sentido. Sin embargo, lo que jamás habría podido imaginar es lo grandioso que es como persona” , destacó su técnico José Mourinho en la web del club.

Gracias a Dios por este logro. Lo dedico a la ciudad de Manchester, a mi familia y a mi país. @ManUtd pic.twitter.com/djRuP1UGfO — Antonio Valencia (@anto_v25) 24 de mayo de 2017



“Es un verdadero privilegio para nosotros contar con un jugador tan bueno y un hombre tan bueno. Me alegra que haya renovado su contrato”, añadió.



El jugador destacó que el club de Old Trafford “ha sido mi vida desde 2009 y me alegro mucho de haber renovado”.



“El miércoles 24 de mayo ganamos el trofeo que le faltaba a este club y fue un verdadero honor para mí ser el capitán del equipo para la final. Me gustaría agradecer al técnico por la confianza que ha depositado en mí y estoy seguro de que estaremos peleando por los títulos en todos los frentes la próxima temporada ” , añadió antes de agradecer su apoyo a su familia, compañeros y aficionados.