Antonio Valencia figura en el documental del Manchester United

La carrera futbolística de Antonio Valencia se verá por la pantalla. El Manchester United prepara un documental. Desde el año pasado, el ecuatoriano participa en la proyección audiovisual que cuenta su paso al poderoso fútbol inglés.

Inspirados por su historia, los ingleses ruedan el documental con el aval del seleccionado. La fecha de estreno aún no está definida, pero será un homenaje al amazónico.



A sus 32 años, es uno de los más reconocidos en el club de la ciudad inglesa. Es el segundo más antiguo del plantel (solo lo supera Michael Carrick). Además, es el capitán y recientemente logró la marca del ­jugador sudamericano con más presencias en la Premier League (306 cotejos).



Esta es su duodécima temporada en la Premier. Los tres primeros años estuvo en el Wigan. Luego se vinculó a los ‘Red Devils’, donde se mantiene como titular, pese a que se temía que con la llegada de José Mourinho perdería espacio.



Nunca un ecuatoriano llegó a jugar en un club poderoso de Europa, por varios años, y ser su capitán en la cancha. Para lograrlo, sus claves han sido la persistencia y la voluntad. Así lo expresa su progenitor, Luis Antonio, quien vive entre Lago Agrio y Quito.



Para ello, el ‘Toño’ siempre se ejercita en sus horas libres. Dos gimnasios le ayudan en su tarea. Uno de ellos está instalado en su hogar de Manchester. El otro está en Puembo, su residencia cuando viene a pasar las vacaciones a Ecuador. Ahí, hay máquinas ‘para todos los gustos’, expresa su progenitor.



“Siempre tiene algo que hacer en las máquinas cuando no está en la práctica con el club... Quizás aprendió de mí el gusto por el gimnasio”, cuenta su papá, a quien no le pidió permiso para dejar Lago Agrio e irse a probar en El Nacional, cuando era un adolescente.



Entonces, veía la Champions por TV y les decía a sus parientes que, algún día, estaría en el torneo. “El papá se le reía... Sueñas muy lejos, le decíamos”, relata José España, uno de los amigos de la familia Valencia. Al verlo ya en el certamen, España dice que solo puede sentirse orgulloso.



Hace dos semanas, un tirón en la pierna izquierda sacó de la cancha al seleccionado, ante el West Bromwich. Se temía lo peor, pero el jugador calmó a sus seguidores a través de las redes sociales. Posteó un video donde se lo observa ejercitándose en una bicicleta estática. “Estamos en el Tour de Francia”, bromea mientras pedalea. “Nada es gratis en esta vida”, repite.



Esa persistencia por mantenerse en forma tras una lesión la ha mostrado varias veces. La más grave ocurrió en septiembre del 2010, cuando se le descolocó el tobillo de su pierna izquierda. Le tomó cerca de seis meses volver a jugar.



Por ello, varios de sus compañeros y excolegas lo han elogiado. El español Juan Mata, el inglés Gary Neville y el búlgaro Dimitar Bervatov le han llamado ‘La Bestia’ por su potencia y competitividad.



Río Ferdinand, Patrice Evra, Nani y Wayne Rooney son otras figuras con las que compartió vestuario. Ahora, apura su recuperación y espera jugar el fin de semana. Los ‘Red Devils’ recibirán el sábado al Southampton.



Para Juan Carlos Holguín, su representante comercial, el seleccionado se ha mantenido en el club porque ha sabido adaptarse a los pedidos de los DT. Valencia también mira el futuro. Le gustaría retirarse en El Nacional. También hay un proyecto de un libro sobre su vida.