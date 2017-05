Antonio Valencia, Mourinho y todo Mánchester dolidos por el atentado 

Luis Antonio Valencia manifestó su pesar por el atentado terrorista de la noche del lunes, en la ciudad de Mánchester, donde hubo 22 personas muertas y al menos 59 heridas.

"Mis oraciones con las víctimas del triste atentado de ayer en Mánchester. My prayers with all the victims of the sad event in Manchester", escribió el capitán de la Selección ecuatoriana de fútbol en su cuenta oficial de Twitter.

Mis oraciones con las víctimas del triste atentado de ayer en Manchester. My prayers with all the victims of the sad event in Manchester 🙏❤ — Antonio Valencia (@anto_v25) 23 de mayo de 2017



Al igual que el 'Toño', el referente del fútbol ecuatoriano en el ámbito internacional, otros actores del deporte se han manifestado con pesar por el atentado terrorista suicida en el estadio Manchester Arena tras el concierto de la cantante Ariana Grande.

Fue así que los jugadores del Manchester United guardaron un minuto de silencio en la práctica de este martes 23 de mayo, en la víspera de la final de la Liga Europa en Estocolmo ante el Ajax de Amsterdam.



De igual manera el técnico José Mourinho aseguró lo siguiente: "Estamos muy tristes por los trágicos eventos de anoche. No podemos sacar de nuestras mentes a las víctimas y sus familias". Esos y otros mensajes fueron publicados por la cuenta de Twitter del club.

"Tenemos que volar a Suecia para la final. Es una lástima que no podamos ir con la felicidad que siempre tenemos antes de un gran partido" — Manchester United (@ManUtd_Es) 23 de mayo de 2017

La UEFA también se expresó en un comunicado: “Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias de las personas afectadas".