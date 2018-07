La respuesta de Griezmann a las críticas de Hazard y Courtois contra Francia

LEA TAMBIÉN

El duelo entre Francia y Bélgica, en el que los franceses se impusieron por 1-0 con gol de Samuel Umtiti, continúa latente. Tras las polémicas declaraciones de Eden Hazard y Thibaut Courtois, fue Antoine Griezmann el que salió al cruce con una declaración en la previa de la final del Mundial.

El delantero galo no se quedó callado y respondió ante los dichos del arquero belga, quien había asegurado, tras finalizar el partido: "Fue frustrante. Francia no jugó a nada, jugó para defenderse con once jugadores a 40 metros de su meta".



Al ser consultado por un colega en la conferencia de prensa de este viernes, el futbolista de 27 años dijo: "Jugó en el Atlético de Madrid, juega en el Chelsea y cree que juega como el Barcelona".

El arquero Belga Thibaut Courtois dio controversiales crítitcas en contra de Francia. Foto: AFP.

Al mismo tiempo, Griezmann reconoció: "No nos importa cómo ganamos, queremos ganar y me da igual. Si tengo la estrella, no me importa cómo jugamos", remarcó el francés entre las risas de los periodistas tras haber usado un tono entre molesto y burlón.







Bélgica e Inglaterra disputarán el sábado 14 de julio del 2018, en San Petersburgo (09:00) el encuentro que nadie quiere jugar, aunque en esta ocasión es algo más que un consuelo para los dos equipos, ya que podrían hacer historia si consiguen el tercer puesto.



Pese a la decepción por no alcanzar la final, los belgas tienen el aliciente de lograr la mejor clasificación de su historia en un Mundial. Los ingleses quedan ya muy lejos del título de 1966 y no jugaban una semifinal desde Italia 1990, en un torneo en el que acabaron cuartos.



Francia y Croacia, dos seleccionados con grandes jugadores, lucharán el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú por el título en una final inesperada del Mundial de Rusia 2018. El árbitro argentino Néstor Pitana, de 43 años, dirigirá ese partido, anunció la FIFA este jueves 12 de julio del 2018.



