Anthony Sigcha hace todo por los albos

Anthony Sigcha inició el año con un regalo que, desde que tiene memoria , anhelaba. Sus padres le obsequiaron la tarjeta Súper Hincha de Liga Deportiva Universitaria.

Con eso tendrá garantizado el ingreso al estadio en la general sur baja para ver a su equipo favorito toda la temporada. Desde hace 10 años se sienta ahí. La primera vez que lo hizo fue junto a Fabricio Sigcha, su padre. Él recuerda hasta hoy las emociones que le causaron ir al estadio de Ponciano.



Su historia junto al equipo universitario dio un giro ese día. “Mi papá dice que la primera vez que fui, a los 20 minutos ya quería irme; pero después me convencieron y desde allí nadie me saca del pecho este sentimiento”, cuenta el quiteño.



Su padre y abuelo son hinchas albos. Es una pasión que para ellos se transmite de generación en generación. Tiene 15 años y gracias a los ahorros que hace de sus colaciones posee una colección que para él es invaluable. Las entradas a los partidos, tazas, pulseras, collares, llaveros, peluches y camisetas son las reliquias que Anthony guarda en un sector de su vivienda.



Sus progenitores le decían que si quería algo debía esforzarse para tenerlo y así lo hizo. Todo lo que tiene de su club, a excepción de la tarjeta de Súper Hincha, fue obtenida por él.



Vive con su madre y su hermana en el sector de Santa Rita, en el sur de Quito. Sus padres están separados desde hace ocho años. “Entendí que las cosas suceden por algo”, comenta sobre la ruptura de la relación de sus progenitores. Como esto pasó, al inicio no iba a los partidos porque su mamá y su papá no podían llevarlo. Ahora comparte las visitas al estadio con Jahir, un amigo que, como él, adquirió su tarjeta Súper Hincha.



En la sala de su casa tiene un altar para el ‘Rey de Copas’. En una de las paredes están dos cuadro enmarcados en madera. Uno de ellos es el equipo campeón de la Copa Libertadores del 2008 y el segundo es un cuadro de caricaturas de los jugadores albos.



Ambos son recuerdos de la experiencia vivida junto a Eduardo, su tío, cuando LDU enfrentó la Libertadores del 2008. La primera celebración fue cuando su equipo venció a Fluminense, 4-2, en el juego de ida de la final de la Copa en la Casa Blanca . “Fueron goles de Claudio ‘Taca’ Bieler, Joffre Guerrón, Jairo Campos y Patricio Urrutia” recuerda. Y el grito definitivo de victoria lo hizo cuando LDU venció por penales en la casa del Fluminense. “Saltamos, lloramos, gritamos, fue toda una celebración”, expresa.



Su equipo también le ha causado penas, pero Anthony no pierde la fe. Uno de los partidos más tristes que recuerda fue el anterior año, cuando El Nacional venció 5-0 a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa. “Sentí mucha tristeza, pero es momentánea. Un hincha verdadero apoya a su equipo”, enfatiza.



Antohny Sigcha estudia electricidad de lunes a viernes en el Colegio Técnico San José. Aún no sabe qué estudiar a futuro, lo único que tiene claro es que seguirá a su equipo donde sea que vaya.



Uno de sus jugadores favoritos es el exgolero José Francisco Cevallos, ahora presidente de Barcelona y padre del volante de la ‘U’ homónimo. El exmeta fue de las figuras históricas del Rey de Copas.



Anthony también juega fútbol. Lo hace como volante izquierdo. Sus estrategias en el campo de juego procuran seguir los pasos de sus ídolos Hernán Barcos y Rubén Olivera. A ellos los alienta con distintos cánticos.



Ahora otro de sus sueños es acompañar a su equipo a un encuentro de un torneo internacional. Por eso está estudiando, “para trabajar y que no me haga falta dinero para el viaje”, concluye el seguidor de la ‘U’.