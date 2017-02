Con un gol de Ángel Mena, Cruz Azul empató con Santos Laguna

El Cruz Azul, equipo en el que juega el ecuatoriano Ángel Mena que marcó el primer gol de su club al minuto 27, empató el pasado 12 de febrero del 2016 como visitante 2-2 contra el Santos Laguna, en la sexta fecha de la liga mexicana y llegó a su séptimo partido sin victorias.

Cruz Azul, que desde la primera fecha no consigue tres puntos y tampoco ha podido ganar en sus dos partidos de Copa, quedó en el lugar 14, empatado en seis unidades con Querétaro, pero con mejor diferencia de gol.



El primer tiempo fue disputado, pero Cruz Azul se mostró más ambicioso. Los de Jémez mostraron su disposición para atacar de manera constante, pero la deficiente actuación de su defensiva, así como la imprecisión de sus atacantes, fueron fundamentales para que no se llevaran la victoria.



Santos se puso en ventaja al minuto 24 por medio de un penal cometido de manera ingenua por el delantero argentino Martín Cauteruccio que Jonathan Rodríguez transformó en el 1-0. Pero Cruz Azul empató rápido, antes de que se cumpliera la media hora de juego, por medio del ecuatoriano Ángel Mena, que cobró un tiro libre cerca del área rival y puso el balón en el ángulo del portero mexicano Jonathan Orozco.



Los cruzazulinos repitieron los mismos vicios de sus anteriores partidos: muchas llegadas y pocos goles. El mediocampista ecuatoriano João Rojas fue el más punzante, pero sus intentos nunca fueron peligrosos. En el segundo tiempo, con la misma ambición, Cruz Azul se puso en ventaja.



El 1-2 llegó al minuto 54, cuando el argentino Gabriel Peñalba peinó un centro desde el tiro de esquina que el chileno Martín Rodríguez remató cerca de la línea de gol. El empate, al igual que en la primera parte, ocurrió unos minutos después.



Djaniny Tavares, elafricano de Cabo Verde, remató para poner el 2-2 en la entrada del área cruzazulina y dejó congelado al guardameta Jesús Corona. A pesar de que el partido se mantuvo abierto y con algunas llegadas, el marcador no cambió en los últimos 30 minutos.



Cruz Azul recibirá el próximo sábado, 18 de febrero del 2017, al Atlas en la Ciudad de México. Los de la Laguna visitarán el mismo día al León, que pasa un mal momento y es penúltimo de la tabla, con cuatro unidades.